El precio del petróleo registró una fuerte baja en los mercados internacionales tras la aparición de señales de negociación que podrían poner fin a la guerra en Medio Oriente. La caída se produjo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que el conflicto con Irán podría terminar “muy pronto”, lo que redujo la incertidumbre sobre el abastecimiento energético mundial.

En este contexto, el barril de Brent, referencia para Europa, retrocedió hasta ubicarse cerca de los 91 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, cayó a alrededor de 88 dólares por barril. Ambos indicadores habían superado los 119 dólares al comienzo de la semana, impulsados por el temor a una interrupción del suministro global.

La volatilidad se explica por el impacto directo de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en el mercado energético. El conflicto generó temores sobre posibles bloqueos o ataques en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo.

Las expectativas de una eventual desescalada redujeron la llamada “prima de riesgo geopolítico” que había impulsado el precio del crudo en los últimos días. Sin embargo, analistas advierten que el mercado continúa atento a la evolución del conflicto, ya que cualquier nueva escalada podría provocar otra suba abrupta en el valor del petróleo.

Mientras tanto, los mercados financieros internacionales siguen de cerca las señales diplomáticas que podrían abrir una instancia de negociación. Aunque el retroceso del petróleo trajo algo de alivio, la incertidumbre continúa dominando el escenario energético global.