La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio de la paritaria en febrero. A pesar de que el Ejecutivo convocó a una nueva reunión para este martes por la tarde, dos de los tres sindicatos del sector confirmaron que no asistirán y avanzarán con un paro de 48 horas.

La convocatoria oficial fijó un nuevo encuentro para este martes 10 de marzo a las 14 horas, en el marco de las negociaciones para definir un incremento salarial para el sector docente. Sin embargo, desde los gremios sostienen que la última oferta fue insuficiente y que la convocatoria se realizó de manera unilateral por parte del Gobierno.

En este contexto, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) confirmaron que no participarán de la reunión paritaria. Desde ambos sindicatos argumentaron que la propuesta oficial no responde a los reclamos planteados durante las negociaciones y ratificaron la medida de fuerza prevista para esta semana.

La situación marca un hecho inédito en la provincia, ya que en negociaciones anteriores los gremios solían mantener el diálogo abierto incluso en medio de medidas de fuerza.

Por su parte, la Unión Docentes Argentinos (UDA) analizaba durante la mañana de este martes si concurrir o no al encuentro convocado por el Ejecutivo. Según indicaron desde el sindicato, la decisión está atravesada por posibles implicancias legales vinculadas con la reciente normativa laboral que declara a la educación como actividad esencial y trascendental, lo que podría limitar el alcance de las huelgas.

Desde UDA también cuestionaron el modo en que se convocó a la reunión. Fuentes del gremio señalaron que el llamado fue realizado únicamente por el Gobierno, luego de que los sindicatos rechazaran formalmente la propuesta salarial presentada en el último encuentro.

La negociación se tensó especialmente durante la reunión del miércoles pasado, que se extendió por varias horas y terminó cerca de la medianoche sin acuerdo. En el acta de ese encuentro, los gremios dejaron constancia de que rechazaban la oferta por considerarla insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo y al aumento del costo de vida. Además, plantearon la necesidad de una actualización salarial que permita frenar el impacto en la economía familiar de los docentes.

Mientras tanto, los tres gremios confirmaron un paro por 48 horas para el 11 y 12 de marzo. La medida de fuerza se suma al paro realizado el 3 de marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo, en el marco de una jornada nacional de protesta docente.

Desde el Gobierno provincial, en tanto, advirtieron que se descontarán los días no trabajados a los docentes que adhieran a la medida de fuerza.

La última propuesta salarial

Durante la última reunión paritaria, el Ejecutivo presentó una propuesta que, según indicaron, se ubica por encima de la inflación. El ofrecimiento incluye:

Un incremento del 5% en el valor índice para marzo de 2026, tomando como base diciembre de 2025.

Un aumento de 6 puntos en el código A01 del nomenclador docente para marzo.

Un incremento de 4 puntos en el código E60 para marzo.

Un aumento adicional de 2 puntos en el código A01 para mayo de 2026.

Un incremento del 5% en el valor índice para junio de 2026, tomando como base marzo.

La implementación de una cláusula de revisión en junio sobre los aumentos otorgados en marzo y junio.

Pese a esta propuesta, el conflicto continúa abierto y el diálogo atraviesa un momento de fuerte tensión, con un paro confirmado y dudas sobre la continuidad de las negociaciones en la mesa paritaria.