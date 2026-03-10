La escalada del conflicto en Medio Oriente comenzó a repercutir en el transporte aéreo mundial. En los últimos días, varias aerolíneas anunciaron aumentos en el precio de los pasajes como consecuencia directa del encarecimiento del petróleo, que elevó significativamente el costo del combustible para aviones.

El precio del crudo superó los 100 dólares por barril y estableció un nuevo piso tras el agravamiento de la crisis en el Golfo Pérsico, una de las regiones más importantes para la producción de energía del planeta. Allí se extrae y refina cerca del 30% del petróleo que se consume a nivel mundial, por lo que cualquier tensión impacta en los mercados internacionales.

La industria aeronáutica es una de las más afectadas por este escenario, ya que el combustible representa una parte central del costo de cada vuelo. En apenas una semana, el valor del combustible para aviones pasó de rondar entre 85 y 90 dólares a ubicarse entre 150 y 200 dólares, lo que generó alarma en las compañías aéreas.

Frente a este contexto, algunas empresas comenzaron a trasladar el aumento a los pasajeros. Air New Zealand optó por subir directamente el precio de los tickets, mientras que Cathay Pacific decidió aplicar recargos por combustible en vuelos de larga distancia, especialmente hacia Europa y Norteamérica.

Otras aerolíneas analizan estrategias alternativas para sostener la actividad. Vietnam Airlines, por ejemplo, pidió al gobierno de su país que elimine temporalmente el impuesto medioambiental, ya que sus costos operativos crecieron entre 60% y 70% debido al aumento del combustible.

En medio de este escenario, el transporte aéreo enfrenta uno de sus mayores desafíos recientes: sostener la operación sin trasladar completamente el impacto al precio final de los pasajes, mientras el mercado energético continúa condicionado por la evolución de la guerra en Medio Oriente.