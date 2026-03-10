La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse el próximo martes en los tribunales federales de Comodoro Py para participar de una nueva audiencia del juicio oral por la denominada “causa Cuadernos”, una de las investigaciones por corrupción más relevantes de los últimos años en la Argentina.

El proceso judicial se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, que tiene a su cargo el debate en el que también están imputados exfuncionarios y empresarios vinculados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. En total, la causa incluye a más de 80 acusados.

Durante la audiencia prevista para esta semana, los jueces deberán resolver distintas cuestiones preliminares planteadas por las defensas, entre ellas pedidos de nulidad del expediente, planteos de prescripción y solicitudes de sobreseimiento. La resolución de estos puntos será determinante para definir si el juicio continúa hacia la etapa central del proceso.

La investigación se originó a partir de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, en los que se detallaban supuestos recorridos para la recolección de dinero proveniente de empresarios de la obra pública que, según la acusación, era entregado a funcionarios del gobierno.

En el expediente, la exmandataria está acusada de integrar una presunta asociación ilícita y de recibir sobornos. Ella siempre rechazó esas acusaciones y denunció que el proceso judicial responde a motivaciones políticas.

La audiencia del martes aparece como un punto clave para el avance del caso, ya que el tribunal deberá definir si acepta o rechaza los planteos de las defensas y si el juicio continúa hacia la etapa de declaraciones de los imputados.