Edu Aguirre, Grefg y más en la Velada del Año VI: combates, fecha y sede en Sevilla

Ibai Llanos, en compañía de Reven y Luzu, reveló en el Teatro Victoria de Barcelona los detalles de La Velada del Año VI, un evento que busca superar el récord de 9,3 millones de espectadores simultáneos en Twitch.

La cita se realizará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, sede elegida tras descartar al Santiago Bernabéu por complicaciones y al Camp Nou por obras. Para esta edición, se contará con un escenario móvil sobre raíles para las actuaciones musicales.

La cartelera iniciará con el cruce entre los periodistas Edu Aguirre y Gastón Edul. Aguirre, quien ya notificó a Cristiano Ronaldo sobre su participación, declaró: “Hago cardio y pesas. Boxeo he dado alguna clase suelta, pero llevo un par de semanas bien, desde se confirmó”.

Con el respaldo de Josep Pedrerol y el equipo de El Chiringuito, el español sentenció: “Porque me gusta obsesionarme con las cosas, porque voy a entrenar seis días a la semana. Creo que Gastón es un buen tío, pero voy a entrenar y cuidarme el doble que tú. Disfruta del proceso pero no va a haber pelea”. Por su parte, Edul, cronista de la selección argentina, admitió que “para mí es un desafío pelear contra alguien que siempre hizo deporte”.

En el ámbito femenino, la tiktoker Fabiana Sevillano enfrentará a La Parce, presidenta de la Queens League y pareja de Juan Guarnizo. Sevillano bromeó afirmando que “tengo menos fondo que una piscina infantil” y explicó que la rivalidad surgió porque “Juan se iba a pegar en esta Velada, contra Pablo Vera, mi ex. Yo te conocí por eso”.

Otros enfrentamientos femeninos incluyen a la española Clersss contra la mexicana Natalia MX; Samy Rivers frente a RoRo, quien vuelve tras las críticas por el fenómeno tradwife; y Marta Díaz contra Tatiana Kaer, modelo y novia de Héctor Fort.

El choque musical lo protagonizarán los raperos Kidd Keo y Lit Killah. Keo, apodado “El Empalador”, desafió a su rival: “¿Ves esta mano? ¿Y esta otra? Pues te las vas a comer”, a lo que el argentino respondió: “¿Y qué haces, pulmón al fallo?”, refiriéndose al consumo de estupefacientes del español.

La jornada se completa con la portorriqueña Alondrissa ante su amiga argentina Angie Velasco —favorita en Twitch pero no en YouTube—, y el histórico Viruzz contra el experto en fitness Gero Arias. Viruzz llega con un historial de derrotas en la primera edición, victoria en la segunda, ausencia en la tercera y triunfos en la cuarta y quinta.

Finalmente, Yo Soy Plex se medirá a Fernanfloo, quien afirmó: “Como creador, siempre he buscado proyectos que desafíen los límites de lo que es posible en el mundo digital, y 'La Velada del Año' es, sin duda, el escenario definitivo para ello”. El evento principal será entre Illojuan y TheGrefg, quienes sellaron el anuncio con un beso. Las entradas ya están a la venta con valores de 53, 87, 103, 124, 139, 150, 168 y hasta 190 euros.