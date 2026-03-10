En medio del conflicto salarial con los gremios docentes, el Gobierno de San Juan confirmó que descontará el día a los docentes que adhieran al paro de 48 horas convocado para el miércoles 11 y jueves 12 de marzo. No obstante, desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la negociación en paritarias continúa abierta y que se mantendrá el diálogo con el sector.

La definición fue ratificada por el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quien explicó que el descuento se aplicará únicamente a los docentes que no concurran a trabajar durante las jornadas de protesta.

“El día se va a descontar exclusiva y específicamente a los docentes que adhieran al paro”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Sarmiento.

Achem aclaró además que la medida no será generalizada y desmintió versiones que circulaban sobre descuentos masivos en el sistema educativo. “Están circulando algunos audios diciendo que el descuento va a ser masivo. No va a ser masivo. Es ilegal hacer un descuento masivo”, sostuvo.

Según detalló, el control de asistencia quedará a cargo de los directores de cada establecimiento educativo, quienes deberán informar qué docentes se presentaron a trabajar y cuáles no durante las jornadas de huelga.

En ese sentido, el funcionario remarcó que quienes concurran a cumplir sus tareas percibirán su salario con normalidad. “Al docente que se presente a trabajar se le va a pagar, como corresponde. Día trabajado, día pagado”, indicó.

El secretario general de la Gobernación también explicó que la discusión sobre la legalidad o ilegalidad del paro solo tiene impacto en el descuento de la jornada no trabajada. “Todo lo que tenga que ver con la legalidad o ilegalidad del paro afecta al docente solamente en el sentido de que se le descuenta el día”, agregó.

El anuncio del Gobierno provincial se da en la antesala de una nueva reunión paritaria convocada para este martes por la tarde, en la que el Ejecutivo buscará acercar posiciones con los sindicatos docentes y presentar una nueva propuesta salarial.

Mientras tanto, algunos gremios del sector ya ratificaron el paro de 48 horas para esta semana en reclamo de una mejora en la oferta salarial presentada hasta el momento. El conflicto mantiene en tensión el inicio del ciclo lectivo en la provincia y deja abierta la expectativa sobre la evolución de las negociaciones en las próximas horas.