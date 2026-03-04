Día del Hermano en Argentina: por qué se festeja el 4 de marzo

Argentina celebra cada 4 de marzo el Día del Hermano, una jornada dedicada a homenajear uno de los vínculos afectivos más cercanos tanto en la familia como con los amigos considerados "hermanos de corazón".

La fecha busca reforzar valores esenciales como la unión, la empatía, la complicidad, el compañerismo y el apoyo incondicional. A diferencia de la conmemoración internacional, que ocurre el 5 de septiembre, la elección de este día en nuestro país no responde a un hecho histórico puntual, sino que se instaló en los últimos años principalmente por costumbre y difusión en redes sociales.

Publicidad

Más allá de los lazos sanguíneos, la celebración invita a concebir la hermandad como un vínculo forjado mediante la solidaridad, la ayuda y el amor al prójimo. A nivel mundial, la efeméride se vincula con la figura de la Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad, quien dedicó su vida a asistir a personas en situación de pobreza. La religiosa falleció el 5 de septiembre de 1997, fecha adoptada globalmente para recordarla, y fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz el 17 de octubre de 1979 por su labor humanitaria.

Mientras que en Argentina el festejo es hoy, en otras regiones del mundo las fechas varían: en Estados Unidos se celebra el 10 de abril, mientras que en Europa suele recordarse el 31 de mayo o el 5 de septiembre. Durante este día, se acostumbra dedicar mensajes, compartir fotos en redes y recordar anécdotas que destaquen la importancia del cuidado hacia los demás y la compañía mutua.