Escándalo con Ernestina Pais: chocó y aseguran que iba borracha

Ernestina Pais, de 50 años, protagonizó un siniestro vial en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras, en el partido de Vicente López. Pais circulaba en su Honda City cuando colisionó con un Alfa Romeo conducido por otra mujer. Al arribar el personal policial de la Comisaría 5ª y agentes municipales, se constató que el incidente solo dejó daños materiales.

Al momento de ser requerida para el control de alcoholemia, la conductora se negó a realizar el test. Debido a esta postura, las autoridades procedieron a labrar un acta de infracción por “POSITIVO ALCOHOLEMIA” y el automóvil fue secuestrado y trasladado al playón municipal.

Según la normativa de tránsito vigente en la provincia de Buenos Aires, esta resistencia puede conllevar una inhabilitación para conducir por un periodo de 18 meses. En comunicación con este medio tras el hecho, Pais "minimizó lo ocurrido y aseguró que no hubo consecuencias graves".

Este episodio se suma a otros antecedentes de la comunicadora. En octubre de 2019, tras chocar un vehículo estacionado en Olivos y negarse al test, señaló que "se asustó" ante la situación.

En agosto de 2022, participó en otro choque en Palermo; ante versiones de que intentó retirarse, ella "rechazó esa versión y aseguró que entregó la documentación correspondiente al otro conductor".

Finalmente, en diciembre de 2023, también impactó contra un auto cerca del estadio de River Plate y rechazó el control de alcoholemia solicitado por la fiscalía.