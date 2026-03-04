Un pitbull atacó a una nena de tres años y la mordió en la cara

Un grave episodio de violencia animal se registró en el interior del Barrio Las Pampas, en el departamento de Pocito. Una niña de tan solo 3 años resultó herida tras ser atacada por un perro de raza pitbull, la cual es denominada como potencialmente peligrosa. El incidente ocurrió anoche, poco antes de las 22:00 horas.

Según informaron fuentes policiales, el animal pertenece a un vecino de la zona. Por motivos que aún son materia de investigación, el can arremetió contra la menor y le ocasionó diversas mordeduras en su rostro. Inmediatamente después del ataque, la pequeña fue trasladada al Hospital Federico Cantoni.

En dicho nosocomio, los profesionales de la salud le realizaron las curaciones correspondientes en las lesiones de su cara. Afortunadamente, tras ser asistida y encontrarse fuera de peligro, la paciente recibió el alta médica.

El caso derivó en una intervención policial inmediata. Tanto los propietarios del perro como los padres de la niña herida se trasladaron a la Comisaría 7ma. Allí se llevaron adelante las actuaciones legales pertinentes para determinar las responsabilidades del dueño del animal en el incidente.