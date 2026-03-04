La Feria Agroproductiva de San Juan retoma su lugar central en la agenda de los sanjuaninos. Este sábado 7 de marzo, de 9 a 13:30, el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo se transformará nuevamente en el epicentro de la producción local. Con más de 120 feriantes, la edición de este mes llega con una fuerte impronta festiva en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Los asistentes podrán encontrar una variedad de productos directos del productor al consumidor: frutas y verduras frescas, aceite de oliva, miel, panificación artesanal, vinos y dulces regionales. En esta ocasión, los expositores han preparado "combos de regalo" y boxes especiales diseñados para agasajar a las mujeres en su día.

Publicidad

Novedades y la "Ruleta de Premios"

Una de las grandes atracciones de este sábado será el debut de la Ruleta de Premios. Esta iniciativa busca fomentar el comercio local e incentivar a los visitantes a recorrer diferentes puestos. ¿Cómo participar? Aquellos clientes que realicen al menos dos compras en stands distintos podrán probar su suerte en la ruleta y llevarse premios hasta agotar stock.

Salud, transporte y ambiente: servicios para el vecino

Más allá de lo comercial, la Feria Agroproductiva se consolida como un nodo de servicios públicos. Diversos ministerios e instituciones estarán presentes para facilitar trámites y consultas a la comunidad:

Publicidad

*Vacunación: El Ministerio de Salud, a través del Vacunatorio Central, aplicará dosis del calendario nacional de forma gratuita.

*Tránsito y Transporte: Se brindará asesoramiento sobre el sistema RedTulum y se entregarán tarjetas SUBE.

Publicidad

*Sanidad Vegetal: La Dirección de Sanidad realizará el tradicional canje de botellas plásticas (con tapa) por "matadoras" para la mosca de los frutos, además de exhibir insectos biocontroladores de la BioPlanta San Juan.

*Relaciones Institucionales: El Ministerio de Gobierno asesorará a ONG y brindará información sobre el Registro Único de Entidades Civiles (RUCO).