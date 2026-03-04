Megan Fox regresó a las redes sociales tras dos meses: la sensual foto que compartió

La actriz Megan Fox, de 39 años y madre de cuatro hijos, ha regresado a Instagram tras meses de ausencia. En su reaparición, publicó un carrusel de imágenes sugerentes con un look total black en ropa interior. Fox, quien alcanzó la fama internacional con su participación en Transformers en 2007, había optado por alejarse del mundo virtual para priorizar lo indispensable en su vida y desvincular su faceta personal, marcada por su relación sentimental con Machine Gun Kelly.

En el pie de sus fotos, la artista compartió una reflexión: «Todo es mas hermoso porque estamos condenados». Consciente de la sorpresa generada por su vuelta, en sus historias fue tajante al escribir: «Estoy viva». El impacto de su retorno fue inmediato, logrando más de 3 millones de 'me gusta' y casi 48.000 comentarios en menos de 24 horas entre sus más de 21 millones de seguidores.

Esta desconexión no es inédita; la actriz borró sus publicaciones en mayo de 2024, poco después de cumplir 38 años, y ya había desactivado su perfil en febrero de 2023 en medio de rumores sobre su relación. El tiempo parece haber asentado su vida, ya que en marzo de 2025 dio la bienvenida a su cuarta hija, fruto de su unión con el cantante. Con este movimiento, la artista reafirma su vigencia y gran poder de convocatoria en las redes sociales.