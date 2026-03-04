El embajador de Canadá en Argentina, Stewart Wheeler destacó el fuerte vínculo bilateral en materia minera y aseguró que el país atraviesa un momento clave en el escenario global, en el marco del PDAC 2026 que se desarrolla en Toronto.

Publicidad

En diálogo con GRUPO HUARPE, único medio de San Juan, el diplomático remarcó que Canadá es actualmente el mayor inversor extranjero en minería en Argentina y expresó su entusiasmo por la creciente presencia argentina en la convención minera más importante del mundo.

Argentina, foco de interés en PDAC 2026

Wheeler subrayó que el PDAC reúne a más de 60.000 personas de 100 países y que, por segundo año consecutivo, Argentina tuvo una participación destacada.

Publicidad

“El interés que se ha manifestado para Argentina ha sido impresionante”, afirmó, al recordar que ya el año pasado participó junto a una comitiva oficial encabezada por autoridades nacionales y provinciales, y que este año la presencia fue aún mayor.

En ese sentido, destacó la convocatoria del “Argentina Day”, que reunió a gobernadores, ministros y referentes del sector privado, así como a grandes compañías que invierten en el desarrollo minero del país. Según explicó, el mensaje que se llevó la comunidad inversora internacional fue “muy positivo”.

Publicidad

Consultado sobre el posicionamiento del país en materia minera en el contexto internacional, el embajador sostuvo que Argentina es hoy un “referente” en el suministro de minerales críticos para el mundo, en medio de la transición energética global.

“Si hablamos de litio, cobre, oro, plata o uranio, muchos de los minerales que el mundo necesita se encuentran en Argentina”, afirmó. Además, resaltó el entusiasmo de las provincias y comunidades por asociarse con inversores internacionales para desarrollar proyectos con estándares sostenibles.

Más de USD 8.000 millones invertidos

Wheeler precisó que actualmente más de 50 o 60 empresas canadienses cuentan con concesiones y proyectos activos en el país, con inversiones que superan los 8.000 millones de dólares solo en minería.

Asimismo, indicó que Canadá representa más del 50% de la inversión en prospección y exploración minera en Argentina cada año, lo que consolida su papel estratégico en el desarrollo de nuevos proyectos.

En relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destacó que varios de los proyectos aprobados corresponden a capitales canadienses, incluidos emprendimientos de gran envergadura en San Juan.

Acuerdo clave para la capacitación en San Juan

Durante la jornada en Toronto también se firmó un acuerdo entre el centro de capacitación sanjuanino Unicorn Futures y Northern College, una institución técnica ubicada en una de las regiones mineras más importantes de Canadá.

El objetivo es fortalecer la formación técnica en la provincia y garantizar que los trabajadores locales cuenten con estándares reconocidos internacionalmente, en línea con las demandas de los grandes proyectos mineros.

“Queremos trabajar con los gobiernos, con las comunidades y con las empresas para construir un futuro sostenible, con oportunidades de capacitación y un ecosistema de proveedores locales fuerte”, concluyó el embajador.

La participación argentina en el PDAC 2026 ratifica el creciente interés internacional por el potencial minero del país y consolida el vínculo estratégico con Canadá en uno de los sectores clave para la economía y la transición energética global.