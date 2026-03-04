Descubren dos nuevas especies de serpientes en islas de Corea del Sur

Un estudio de ocho años liderado por el Instituto Nacional de Recursos Biológicos ha revelado la existencia de dos nuevas serpientes endémicas en las islas de Baengnyeong y Jeju.

Mediante el análisis de 513 ejemplares de la víbora de lengua roja (Gloydius ussuriensis), los investigadores confirmaron que estas poblaciones insulares constituyen linajes independientes y no simples variantes locales. Con estas incorporaciones, bautizadas como víbora de Baengnyeong y víbora de Jeju, Corea del Sur eleva a cinco el número de especies reconocidas del género Gloydius en su territorio.

Publicidad

La investigación, iniciada en 2018, combinó datos moleculares y morfológicos para demostrar que el aislamiento marino generó rasgos evolutivos distintivos en estas zonas. Los científicos explican que la divergencia ocurrió durante miles de años debido a las condiciones de vegetación, aislamiento y clima propias de estas islas. A diferencia de otros miembros del grupo que habitan en vastas áreas de China o Rusia, estas nuevas víboras se encuentran restringidas a sus respectivos ecosistemas insulares.

Yoo Ho, director de la institución, señaló que este tipo de entornos “impulsan la adaptación de los seres vivos”. El funcionario también destacó la importancia de estos hallazgos para el desarrollo de políticas ambientales, afirmando que “la genética es ahora una herramienta fundamental para la conservación de la biodiversidad ante los cambios globales”.

Publicidad

El trabajo técnico, difundido en plataformas científicas y en The Chosun Daily, advierte sobre la necesidad de implementar planes de monitoreo local para evitar la pérdida irreversible de estas especies ante amenazas climáticas o humanas.