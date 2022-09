Día Mundial de la Prevención del Suicidio: la clave está en hablar 

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Una fecha instaurada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y con el aporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los últimos años, el número de casos aumentó considerablemente, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Especialistas determinaron que la pandemia que atravesó al mundo, contribuyó a la causa y encendió las alarmas. Prevención y comunicación son dos pilares fundamentales a la hora de hacerle frente a la situación.

Una triste tendencia se encuentra en aumento entre los jóvenes y adolescentes de la provincia. En los últimos meses, se registró un gran número de suicidios entre personas de 15 a 25 años. La situación alertó tanto a las comunidades educativas como a padres de una problemática de la que poco se habla y en algunos casos es considerada un tema tabú.

Muchas veces se pudo escuchar decir que es mejor ocultar los casos, porque exponerlos es fomentar la práctica. Especialistas aseguran que esconder el problema, no hace más que generar el efecto contrario. Es necesario romper con las barreras de la falta de comunicación y hablar con la responsabilidad que el tema merece.

Para Ana Zimmermann, psicóloga y jefa de la Sección Adolescencia y miembro del Programa Provincial de Prevención de Suicidios, destacó que el aumento se dio significativamente luego de pandemia y sobre todo en adolescentes en nivel secundario. "La virtualidad en la que tuvieron que vivir los chicos género que algunos de ellos no pudieran adaptarse, ya sea por falta de herramientas personales o pedagógicas. La búsqueda del adolescente es afuera, es por ello que fueron los más afectados", destacó.

En la mayoría de los casos, muchos de los chicos perdieron etapas importantes para la adaptación a los cambios propios de la edad y la vinculación con sus pares y la vuelta a la normalidad fue un escenario que algunos de ellos no supieron manejar. Las comunicaciones, entre hijos y padres, también se vieron afectadas, ya que pasar de un momento a otro a compartir mayor número de horas al día no fue fácil y generó un bloqueo.

Un dato positivo para la especialista es que en los últimos meses el número de consultas y la búsqueda de ayuda aumentó. "Lo significativo de esta época es que los adolescentes piden ir a la consulta, ya no son llevados por los padres o por una derivación de la escuela, piden a gritos ser escuchados. Ser tenidos en cuenta ante sus problemas de ansiedad y angustias o la imposibilidad a encontrar el sentido en la vida y perder el camino", dijo.

Sobre el suicidio, la especialista destacó que existe un mito girando en torno a la práctica de creer que las personas que toman la decisión de quitarse la vida, siempre arrojan señales o indicios que lleven a detectar las intenciones. Existen muchos casos en los que las personas tienen un sufrimiento interno que no son capaces de expresar y con el que no pueden lidiar y encuentran la salida en terminar con su vida. Estos son los casos que mayor sorpresa y culpa generan.

Por otra parte, también se indicó que en el caso de existir señales, es importante prestar atención al cambio en ciertos comportamientos. Los adolescentes buscan siempre están sociabilizando, cuando de manera repentina prefiere evitar el contacto con sus pares, es momento de prestar atención. El aislamiento, la baja autoestima, la baja valoración y estima de la vida. "En los chicos es muy común el pensamiento de que la vida es un sufrimiento y es mejor irse que quedarse. Es importante romper esa percepción que tienen de la realidad", dijo Zimmermann.

El rol de los padres y docentes, frente a la problemática, nunca debe ser desde el miedo o de creer que se está exento. "Es muy común pensar que un suicidio es algo que nunca podría pasar en determinada familia o en una institución. Hoy por hoy es algo que le podría pasar a cualquiera con todo lo que se está atravesado a nivel cultural y social", explicó la profesional.

Un pilar fundamental para poder evitar la práctica, particularmente con los adolescentes, es el diálogo y la capacidad de negociación entre padres e hijos. Es propio de la edad que los chicos sientan que son personas incomprendidas y que nadie se detiene a escucharlos o no son tenidos en cuenta. Es importante habilitarlos a hablar, a opinar diferente y llegar a un punto medio en la conversación. Negociar no significa no establecer límites.

Datos

Según la OMS, unas 800.000 personas se suicidan cada año, lo que representa una tasa estimada de 11,4 muertes por cada 100 mil habitantes. Las muertes por propia voluntad representan la segunda causa de fallecimientos entre los jóvenes de entre 15 a 29 años, después de los accidentes de tránsito. Sin embargo, la agencia sanitaria de Naciones Unidas admite que puede haber subnotificación, ya que el estigma y el tabú que rodean a este problema hace que no se denuncien a nivel mundial los casos de comportamientos suicidas no fatales.