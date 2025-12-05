En el Día Mundial de la Galleta, sobran los motivos para celebrar uno de los snacks más amados del planeta.

Las galletas acompañan desde meriendas familiares hasta reuniones improvisadas, y siempre logran transformar una pausa en un momento especial. Dulces, crujientes, esponjosas o con aroma a manteca, su variedad es infinita y despierta la creatividad en cualquier cocina.

Aquí, un repaso por cinco recetas que recorren clásicos e innovaciones. Todas simples, deliciosas y perfectas para disfrutar recién hechas.

Ingredientes:

1. 250 g de manteca a temperatura ambiente

2. 150 g de azúcar impalpable

3. 1 huevo

4. 1 cucharadita de esencia de vainilla

5. 350 g de harina 0000

6. 1 pizca de sal

Paso a paso:

1. Batir la manteca junto con el azúcar impalpable hasta lograr una mezcla cremosa y pálida.

2. Agregar el huevo y la esencia de vainilla, y mezclar bien.

3. Incorporar la harina y la sal, y unir hasta formar una masa suave (sin amasar de más).

4. Envolver la masa en film transparente y llevar a la heladera por 30 minutos.

5. Estirar la masa de 0,5 cm de espesor sobre una mesada enharinada y cortar con cortantes.

6. Colocar las galletitas en una bandeja con papel manteca y hornear en horno precalentado a 180°C por 10-12 minutos, hasta que apenas estén doradas en los bordes.

7. Dejar enfriar antes de servir o decorar.

Ingredientes:

1. 100 g de manteca blanda

2. 80 g de azúcar común

3. 50 g de azúcar rubio

4. 1 huevo

5. 1 cucharadita de esencia de vainilla

6. 180 g de harina 0000

7. 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

8. 1 pizca de sal

9. 150 g de chips de chocolate

Paso a paso:

1. Batir la manteca con ambos azúcares hasta obtener una textura suave.

2. Agregar el huevo y la vainilla y mezclar.

3. Incorporar la harina, el bicarbonato y la sal. Integrar hasta formar una masa húmeda.

4. Sumar los chips de chocolate y mezclar suavemente.

5. Formar pequeñas bolitas y distribuirlas en una placa dejando espacio entre sí.

6. Hornear en horno precalentado a 180°C por 10 minutos, hasta que los bordes estén dorados pero el centro aún tierno.

7. Dejar enfriar en la placa antes de manipular.

Ingredientes:

1. 100 g de manteca

2. 80 g de azúcar

3. 1 huevo

4. 1 cucharadita de esencia de vainilla

5. 120 g de avena arrollada

6. 80 g de harina 0000

7. 1 cucharadita de polvo de hornear

8. 1 pizca de sal

9. 70 g de pasas de uva

Paso a paso:

1. Batir la manteca con el azúcar hasta cremar.

2. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla.

3. Añadir la harina, el polvo de hornear, la sal y la avena.

4. Mezclar e incorporar las pasas.

5. Formar pequeñas porciones de masa y aplastar levemente en una placa enmantecada.

6. Hornear en horno precalentado a 180°C por 12 minutos o hasta dorar levemente.

7. Enfriar sobre una rejilla.

Ingredientes:

1. 100 g de manteca

2. 100 g de azúcar

3. 1 huevo

4. 100 g de miel

5. 320 g de harina 0000

6. 1 cucharadita de canela

7. 1 cucharadita de jengibre en polvo

8. 1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Paso a paso:

1. Batir la manteca con el azúcar hasta cremar.

2. Agregar el huevo y la miel, y mezclar.

3. Incorporar la harina, el bicarbonato y las especias.

4. Unir la masa y dejar descansar en heladera 30 minutos.

5. Estirar, cortar las formas deseadas y colocar en placa.

6. Hornear en horno a 180°C por 8-10 minutos.

7. Opcional: decorar con glasé cuando estén frías.

Ingredientes:

1. 200 g de harina de almendras

2. 100 g de azúcar impalpable

3. Ralladura de 1 limón

4. 1 clara de huevo

5. 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso:

1. Mezclar la harina de almendras, el azúcar y la ralladura de limón en un bol.

2. Añadir la clara y la esencia de vainilla.

3. Integrar la masa (queda pegajosa) y formar bolitas del tamaño de una nuez.

4. Disponer en una placa forrada, aplastar levemente.

5. Hornear en horno a 170°C por 12-15 minutos, hasta dorar apenas los bordes.

6. Dejar enfriar sobre rejilla (se endurecen al enfriar).