La Policía Militar de Brasil llevó a cabo un operativo que terminó con la desarticulación de una granja dedicada a la generación fraudulenta de visualizaciones en YouTube, especialmente en videos musicales. El caso captó rápidamente la atención pública debido a la sofisticación del sistema descubierto.

Durante el allanamiento, se encontró una instalación domiciliaria equipada con decenas de teléfonos celulares y dispositivos informáticos interconectados, diseñados para simular reproducciones, accesos y actividad constante en cuentas falsas. Este complejo mecanismo permitía inflar de manera artificial las métricas de popularidad, alterando el ranking real de los contenidos musicales.

Este centro clandestino operaba como un servicio que vendía engagement falso a terceros, con el propósito de crear una imagen engañosa de éxito viral para determinados artistas y sus producciones. La investigación reveló cómo estos sistemas afectan tanto a la industria musical como a los creadores que compiten legítimamente por la visibilidad en plataformas digitales.

Las autoridades iniciaron una pesquisa para identificar a los responsables detrás de esta operación ilegal y esclarecer qué artistas, promotores o intermediarios pudieron haber obtenido beneficios comerciales o penales del fraude.

Los expertos confirmaron que cada dispositivo tenía funciones específicas: reproducir videos, alternar entre cuentas falsas, generar interacciones y mantener actividad sostenida para evadir los mecanismos antifraude de las plataformas. Esta modalidad, cada vez más avanzada, representa un serio perjuicio para la transparencia y equidad en el mundo digital.