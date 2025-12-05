Mañana viernes se espera una jornada agobiante con un cambio drástico hacia la tarde noche. La jornada sanjuanina amanecerá bajo un cielo mayormente nublado y una temperatura inicial de 33 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con el correr de la mañana se registrará un aumento progresivo del calor, que llevará los valores hasta los 35 °C o 36 °C durante la tarde, con sensaciones térmicas aún más elevadas debido a la humedad y la nubosidad variable.

Las tormentas que se esperan a la tarde noche del viernes. (Foto captura Windy.com)

La combinación de altas temperaturas y cielo cubierto generará un ambiente pesado, especialmente entre el mediodía y primeras horas de la tarde. La humedad será un factor determinante para el malestar térmico, y las autoridades recomiendan evitar la exposición solar prolongada, hidratarse y tomar descansos en lugares frescos.

Hacia el final del día, el escenario cambiará de forma abrupta. El SMN advierte sobre tormentas eléctricas con probabilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. No se descarta que este fenómeno afecte también a zonas aledañas del Gran San Juan.

Recomendaciones oficiales ante el alerta

Las autoridades meteorológicas sugieren: