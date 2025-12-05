Publicidad
Publicidad

Provinciales > El tiempo mañana

Hasta 36 °C y tormentas fuertes para la tarde: así estará el viernes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con máximas de hasta 36 °C, elevada sensación térmica y un brusco cambio hacia la noche con tormentas fuertes.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El mapa térmico que se espera para San Juan mañana viernes a las 15hs, en su pico máximo de calor.
 

Mañana viernes se espera una jornada agobiante con un cambio drástico hacia la tarde noche. La jornada sanjuanina amanecerá bajo un cielo mayormente nublado y una temperatura inicial de 33 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con el correr de la mañana se registrará un aumento progresivo del calor, que llevará los valores hasta los 35 °C o 36 °C durante la tarde, con sensaciones térmicas aún más elevadas debido a la humedad y la nubosidad variable.

Las tormentas que se esperan a la tarde noche del viernes. (Foto captura Windy.com)

La combinación de altas temperaturas y cielo cubierto generará un ambiente pesado, especialmente entre el mediodía y primeras horas de la tarde. La humedad será un factor determinante para el malestar térmico, y las autoridades recomiendan evitar la exposición solar prolongada, hidratarse y tomar descansos en lugares frescos.

Publicidad

Hacia el final del día, el escenario cambiará de forma abrupta. El SMN advierte sobre tormentas eléctricas con probabilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. No se descarta que este fenómeno afecte también a zonas aledañas del Gran San Juan.

Recomendaciones oficiales ante el alerta

Las autoridades meteorológicas sugieren:

  • Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

  • Mantener ventanas cerradas ante posibles ráfagas.

  • Evitar actividades al aire libre durante la tormenta.

  • Seguir los avisos del SMN y Defensa Civil ante cambios de último momento.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS