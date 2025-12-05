Provinciales > El tiempo mañana
Hasta 36 °C y tormentas fuertes para la tarde: así estará el viernes en San Juan
POR REDACCIÓN
Mañana viernes se espera una jornada agobiante con un cambio drástico hacia la tarde noche. La jornada sanjuanina amanecerá bajo un cielo mayormente nublado y una temperatura inicial de 33 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con el correr de la mañana se registrará un aumento progresivo del calor, que llevará los valores hasta los 35 °C o 36 °C durante la tarde, con sensaciones térmicas aún más elevadas debido a la humedad y la nubosidad variable.
La combinación de altas temperaturas y cielo cubierto generará un ambiente pesado, especialmente entre el mediodía y primeras horas de la tarde. La humedad será un factor determinante para el malestar térmico, y las autoridades recomiendan evitar la exposición solar prolongada, hidratarse y tomar descansos en lugares frescos.
Hacia el final del día, el escenario cambiará de forma abrupta. El SMN advierte sobre tormentas eléctricas con probabilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. No se descarta que este fenómeno afecte también a zonas aledañas del Gran San Juan.
Recomendaciones oficiales ante el alerta
Las autoridades meteorológicas sugieren:
Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Mantener ventanas cerradas ante posibles ráfagas.
Evitar actividades al aire libre durante la tormenta.
Seguir los avisos del SMN y Defensa Civil ante cambios de último momento.