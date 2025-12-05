Lionel Messi volvió a marcar el pulso emocional de la Selección Argentina en la antesala del Mundial 2026. En una entrevista con ESPN, el capitán afirmó que el equipo afrontará el desafío con “la misma mentalidad” que en Qatar, remarcando que el objetivo será competir al máximo y “dejarlo todo” en cada partido, sin caer en triunfalismos.

El rosarino subrayó que, pese al gran presente del grupo, un Mundial siempre ofrece márgenes mínimos entre la victoria y la eliminación. “Cualquier detalle te puede dejar afuera”, recordó, evocando las series por penales ante Países Bajos y Francia en 2022, en las que la figura de Emiliano Martínez resultó determinante.

En ese sentido, destacó que Argentina llega fuerte en lo futbolístico y en lo emocional, pero insistió en que la imprevisibilidad del torneo obliga a mantener cautela. También habló de su presente en Inter Miami, donde afronta una final ante Vancouver, y elogió a Pep Guardiola, a quien definió como “el técnico más influyente” de su carrera.

El capitán terminó su mensaje con una mezcla de confianza y realismo: la Scaloneta buscará repetir el título, sabiendo que en el Mundial cada detalle puede cambiar la historia.