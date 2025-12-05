Como cada diciembre, Google difundió su resumen anual “El año en búsquedas”, donde se recopilan los términos que más crecieron en interés entre los usuarios del país. La edición 2025 confirmó una tendencia que se repite: el deporte y los contenidos audiovisuales argentinos volvieron a liderar las consultas.

Los términos más buscados del año

La Copa Mundial de Clubes, disputada en Estados Unidos y ganada por el Chelsea, encabezó el ranking nacional. El torneo impulsó además búsquedas relacionadas como las de PSG, finalista del certamen. En segundo lugar apareció ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, convertida en una de las siglas más consultadas del año. El tercer puesto fue para calor excesivo, reflejo directo de la ola extrema registrada en febrero. El cuarto lugar volvió al terreno deportivo con la Selección Argentina Sub-20, finalista ante Marruecos. El quinto fue para uno de los hechos más conmocionantes del año: la muerte del Papa Francisco, ocurrida el 21 de abril.

También se destacaron el Padrón electoral, la boxeadora Locomotora Oliveras, el PSG, el piloto Franco Colapinto y la serie El Eternauta, uno de los estrenos más vistos.

Figuras públicas: quiénes dominaron el interés

En la categoría de personalidades, Franco Colapinto fue el nombre más buscado por los argentinos. El ranking combinó deportistas, artistas y figuras vinculadas al entretenimiento y la política. Aparecieron también Julieta Prandi, el Papa León XIV (Robert Prevost), el futbolista Ander Herrera, Dua Lipa, la actriz Mercedes Oviedo, Cris Morena y la legisladora y artista Karen Reichardt.

Acontecimientos: del deporte al clima y las elecciones

El fútbol volvió a ser uno de los motores principales del interés digital. La Copa Mundial de Clubes, el Mundial Sub-20, la clasificación al Mundial 2026 y la Champions League ocuparon los primeros puestos.

Entre los temas no deportivos se destacaron la ola de calor extremo, la inundación en Bahía Blanca, el Hot Sale, las Elecciones Legislativas bonaerenses, el Cónclave tras la muerte del Papa Francisco y el Paro General del 10 de abril.

Series y películas: auge de la producción local

El entretenimiento también tuvo una fuerte presencia en el informe. La serie El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, se consolidó como la más buscada del año. Le siguió En el barro, la producción de Sebastián Ortega.

En cine, se destacó Homo Argentum, donde Guillermo Francella interpretó a 16 personajes. La lista incluyó también títulos internacionales como Anora, ganadora del Oscar, y Nosferatu, estrenada en enero en Argentina.

Entre las series internacionales más consultadas estuvieron El Juego del Calamar y Adolescencia, mientras que en cines sobresalieron Destino final: lazos de sangre y Cómo entrenar a tu dragón.

Fútbol argentino: los partidos más buscados

El clásico Boca vs. River encabezó las consultas deportivas locales. También sobresalieron Argentina vs. Brasil, los cruces de River ante Platense y Racing, y los de Boca frente a Independiente, Barracas Central, Auckland City y Bayern Múnich.