Un hombre de 26 años fue detenido durante la tarde de este jueves en Villa Obrera, en el departamento de Chimbas, luego de ser señalado como el autor del robo de varios objetos personales del interior de un vehículo. El procedimiento se concretó tras una rápida intervención policial iniciada por una alerta emitida desde el sistema de monitoreo.

El episodio ocurrió en la zona de calles Martina Chapanay y El Carrito, donde las cámaras registraron a un sujeto rompiendo el vidrio de un automóvil para sustraer elementos que había en su interior. A partir de esas imágenes, efectivos policiales acudieron al lugar y lograron interceptar al sospechoso mientras intentaba retirarse de la zona.

Durante la requisa, los uniformados encontraron entre sus pertenencias un par de zapatillas marca Adidas, un pantalón azul oscuro y unos auriculares inalámbricos blancos. Todos estos elementos fueron inmediatamente reconocidos por la víctima como propios, confirmando así el ilícito.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 30°, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que ahora lleva adelante la investigación correspondiente para determinar su situación procesal.