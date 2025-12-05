“El 80% de las veces que diagnosticamos cáncer de pulmón, llegamos tarde”. Con esa definición, el doctor Diego Basualdo, jefe del Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Marcial Quiroga, sintetizó en el programa Te lo tengo que decir, de HUARPE TV, el motivo central por el que la institución decidió poner en marcha el primer programa provincial de detección temprana de cáncer de pulmón, completamente gratuito y destinado a personas de alto riesgo.

El plan está enfocado en quienes tienen entre 55 y 75 años, con historia de tabaquismo severo y que no presentan síntomas, un grupo donde la probabilidad de hallazgo temprano es mayor y donde las posibilidades de tratamiento curativo se incrementan. “El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte oncológica y el 90% está relacionado al tabaquismo”, explicó Basualdo.

Publicidad

El corazón del programa es la tomografía de baja dosis, un estudio rápido, seguro y con menor radiación que las tomografías tradicionales. El proceso comienza con una evaluación del Servicio de Neumología, que determina el ingreso al circuito de seguimiento con nuevas tomografías si corresponde.

Acceso ágil y sin trámites complejos

La inscripción es simple: se puede solicitar turno desde consultorios externos del Marcial Quiroga o de otros centros de salud públicos. El hospital distribuyó trípticos con un teléfono directo y un código QR que deriva a un formulario digital. “Con ese QR uno ingresa a una planilla y queda registrado para que Secretaría contacte al paciente”, explicó el especialista.

Publicidad

El QR para acceder a los turnos gratuitos en el Marcial Quiroga. (Gentileza)

La relación directa con el tabaco

Basualdo recordó que, además de ser el cáncer más letal, este tumor se diagnostica en promedio a los 60 años, muchas veces cuando la enfermedad ya avanzó. Por eso el programa se centra en personas asintomáticas y con exposición tabáquica significativa. Según datos que maneja el servicio, alrededor del 25% de la población entre 15 y 75 años es fumadora; cerca del 20% podría presentar lesiones sospechosas en un rastreo y, dentro de ese grupo, entre el 5% y el 6% podrían resultar malignas.

Programa abierto incluso con obra social

El screening es universal: cualquier persona dentro de los criterios puede ingresar, aun si cuenta con obra social o prepaga. Actualmente, este protocolo formal solo está disponible en el sistema público provincial y el Marcial Quiroga es la única vía activa para realizarlo.

Publicidad

Evaluación y proyección

El hospital también medirá el nivel de adhesión, ya que no existen registros nacionales que anticipen cuánta población aceptará un programa preventivo de este tipo. De todos modos, el objetivo central es claro: buscar antes de que duela, antes de que avise, antes de que sea tarde.

Un QR, un teléfono y una tomografía de baja dosis sostienen la apuesta provincial para cambiar el destino estadístico de una enfermedad que, en 8 de cada 10 casos, se detecta tardíamente.

Dato

El programa apunta a fumadores de 55 a 75 años, usa tomografía de baja dosis, es gratuito, universal y busca revertir que el 80% de los diagnósticos lleguen en estadio avanzado.