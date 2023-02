El 4 de febrero fue elegido como la fecha para conmemorar el Día Mundial del Cáncer y la lucha y superación de cada una de las personas que atravesaron y atraviesan por la segunda enfermedad que más muertes causa. Nancy Videla, es una sanjuanina que comenzando el tratamiento por una cosa, resultó en el diagnóstico de cáncer de mama. Hoy, con 67 años y una batalla ganada, ayuda a salir adelante a los que necesitan un empujoncito en el largo camino de la enfermedad.

Nancy Videla, comenzó contando a DIARIO HUARPE que era el 2014 cuando la operaron de una mama. “Yo había empezado un tratamiento por dermatitis en el pezón. El tiempo pasaba y no se curaba, por el contrario, la situación empeoraba. En ese momento decidieron hacerme una biopsia, mamografía, ecografía y nada. Costó llegar al diagnóstico, porque el cáncer estaba escondido en el conducto de la leche”.

El momento en el que la sanjuanina contó como fue la confirmación del diagnóstico, fue el más emotivo de la entrevista y el único en el que la voz se le quebró, pero no por la enfermedad en sí, sino por el recuerdo del amor de su vida y esposo, Orlando Romero, que hace seis meses falleció. "Fui acompañada de mi esposo y hoy que no está es algo que me cuesta, porque aún recuerdo las palabras que me dijo en ese momento: "Vos seguí luchando porque las chicas te siguen y todas las personas que te conocen también". En ese momento pensé, listo, me opero y supero esto. Si mi hija, cuando tenía cinco años, tenía que inyectarse insulina, como yo que soy más grande no voy a poder", recuerda la luchadora.

El proceso fue largo, pero siempre con optimismo, así lo describe Nancy. "Apenas había comenzado con las quimios, estando en el Hospital Marcial Quiroga, que me dio un ACV. Afortunadamente, y al estar ahí, el personal médico me atendió y no hubo consecuencias, pero tuve que arrancar de cero el tratamiento". Finalmente, tras 26 quimioterapias y 48 radioterapias, la sanjuanina fue dada de alta.

"La primera quimio fue fatal, no por los pinchazos sino por el líquido que empieza a circular. Estuve con vómito durante todo el día", contó la sanjuanina.

La mujer madre de tres hijas mujeres y abuela de seis nietos, se define como una persona alegre y que fue gracias a su personalidad que pudo transitar todo lo que implica un cáncer. "Mientras estaba con el tratamiento en el hospital conocí a la psicooncóloga Florencia Peña y con ella hacíamos los encuentros de esperanza. A mí me gustan muchos las manualidades, por lo que le propuse ayudar y enseñar a tejer, como una manera de ayudar a los que estaban en la misma condición que yo", aseguró Videla.

"Soy muy positiva, no bajo los brazos y siempre tengo un motivo para salir adelante. Mi motivo es ayudar al que está transitando por esto a que salga, decirle que se puede, que no es lo peor y motivarlos a poner positivismo, no solo para uno mismo, sino también a la familia. Ellos escuchan que le hablan de cáncer y tiemblan. Se trata de luchar y trato de que eso que yo hago lo puedan ver y así se puedan contagiar de lo bueno", dijo Videla.

Actualmente, la mujer de 67 años, consiguió ganar la batalla y continuar disfrutando de la vida junto a su familia y todos los que la rodean. "Aún me sigo juntando con las amigas que me quedaron de ese largo camino, hoy todas estamos con el alta. El tratamiento ya está terminado, pero los controles del cáncer nunca se acaban, es algo de por vida hacer el seguimiento", explicó

"Nunca tuve miedo. El miedo baja las defensas y eso no ayuda", aseguró Videla.

Finalmente, la ex paciente oncológica eligió dejar como mensaje para aquellos que se encuentran transitando el difícil camino que "nunca hay que bajar los brazos y hay que pelearla, sin miedo. No victimizarse. El tirarse abajo, para mí, no funciona. Son cosas de la vida y no hay que dejar que nos lleven. Si estamos acá, disfrutemos y de lo malo, aprendamos", concluyó.