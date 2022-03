Día mundial del teatro, una guía para elegir entre las propuestas sanjuaninas

El día mundial del teatro se celebra cada 27 de marzo. En esta oportunidad las salas independientes en conjunto con el Instituto Nacional del Teatro Sede San Juan (INT) proponen el “Teatrón”, una jornada maratónica para disfrutar de las propuestas que llevan adelante los elencos sanjuaninos.

El primer por qué ver teatro, y esto es una invitación desde la sección de Cultura de DIARIO HUARPE. Es que es una de las manifestaciones artísticas que hace del tiempo un recurso único e irrepetible. La presencialidad dota de la característica que incluso la misma obra nunca se repita.

El teatro es generoso en lo que entrega y por eso demandante. Demanda de tiempo, del cuerpo, de la atención. A cambio entrega no sólo la historia y sus interpretaciones, entrega una mirada del mundo.

Como industria cultural es una de las que en pandemia se vio completamente frenada, y si bien se realizaron ciclos virtuales, ser espectador de las artes dramáticas exige del cuerpo para esa convivencia.

Es por eso que entre tantas propuestas, DIARIO HUARPE, te brinda una guía para que te decidas a ir.

En todas las entradas tienen un valor de $400 y promociones de 2 x $600 se pueden reservar por event brite y media hora de la función estará el remanente en boletería.

La guía:

A las 19 horas habrá cuatro obras en simultáneo.

Una de ellas es la “lengua de las mariposas” en el “Espacio en construcción” Tucumán 472 Norte, Capital. Llevado adelante por el elenco malatrama, con dirección de Pablo Flores Tulián y la actuación de Rubén Rodríguez. Un obra adaptada del original de Manuel Rivas, con elementos de la historia argentina. Un unipersonal ideal para quienes busquen actuaciones, la forma en la que Rodriguez pasa por el cuerpo cada uno de los personajes no sólo cuentan la historia sino transmiten el horror de una época. Una obra que utiliza la iluminación como elemento clave. Ideal para quienes busquen una propuesta “clásica”.

Otra es “El Enfermo imaginario” en Sala de Expresión Contemporánea, en Mendoza 2211 entre Ezpeleta y Quiróz, Rawson. Montada por la Escuela Argentina de Teatro Antropológico. Una propuesta para quienes busquen una obra de comedia clásica. Esta es una de las exponentes locales de la “Commedia dell'Arte” con vestuarios rimbombantes, colores que explotan en escena y la máscara como identidad, esta obra no sólo trae al presente una forma de vivir el teatro occidental sino que propone una historia exagerada sobre las persecuciones, la salud tanto mental como física con romance incluido.

“Suite de amor en tango” se presenta en la Sala de ensayos y puestas escénicas ubicada en Benavidez 2316, Rivadavia. En este primer bloque, sin duda, es la más experimental. Un espectáculo para desprejuiciados y busquen el lenguaje de los cuerpos en el teatro. Es que esta pieza mezcla música y danza, pone al tango como un marco para desarmarlo y volverlo a presentar. Una historia del deseo, pero también de los tabúes que revisita mitos para volverlos a escribir. Sin duda una de las que más se disfruta presencialmente por el vestuario, la música, la danza. Un acierto entre las novedades del 2021 que se presenta en el Teatrón.

“El nombre” con la actuación de Carlota Ruffa y la dirección de Emiliano Voiro, se presenta en O´higgins 501 oeste, Capital. Unipersonal ideal para quienes busquen algo corto, pero efectivo. Sin contar con la magistral actuación de Carlota, esta obra recorre una bruma en torno a la identidad. Lo ideal es experimentarla, un puzzle que se va resolviendo a medida que avanza la obra. Recomendada para quienes busquen un teatro social, una obra de la cual no se sale ileso.

Bloque de las 21.30 horas.

En este bloque está “Gavilán” de grupo “El deseo” que se presentará en la Sala Z, Pedro Echagüe 451 oeste. “El deseo” se consolida como uno de los grupos contemporáneos que viene a incomodar. Con propuestas titánicas, decorados que parten los escenarios y convierten los espacios en lugares y elencos numerosos. Gavilán no es la excepción. Una historia que juguetea, como toda la obra de Matías de la Cruz, que juguetea con los vínculos, con las convenciones alrededor de las relaciones. Una neblina sin precisiones, sino que son más recortes llenos de dudas. Recomendada para público adulto y joven e ideal para quienes busquen el teatro como espectáculo.

“La razón aúrea” se presenta en el Avispero Escénica ubicado en Entre Ríos 1566 sur, Trinidad. La obra montada por “Auxocromo teatro” pone al espectador como un voyeur. Obra ideal para quienes busquen un tono íntimo, en pocas obras se conecta con los protagonistas como en “La razón áurea”. Una obra que combina texto y actuaciones para hablar sobre uno de los grandes temas de la literatura: la muerte.

Al “Teatrón” no podía faltarle una obra de teatro que hable sobre el teatro. Una expresión artística tan vieja que conversa consigo misma. Estamos hablando de “Voz en off” de elenco la esquina que se presentará en Biblioteca Franklin, ubicado en Laprida 63 este, Capital. De esta selección la obra más meta, un ejercicio sobre la ficción, el proceso creativo y el lugar de los personajes en la catarsis. Obra ideal para lectores, sin duda una de las que más goce intelectual genera.

Finalmente llega “Desterrada” del elenco lanotannegra teatro. En espacio Franklin, ubicado en Entre Ríos 1116 sur. Con la actuación de Marta Sisterna, “Desterrada” es la recomendada para quienes busquen en el teatro una experiencia. Lanotannegra es de los elencos de los que no se sale igual. Sin duda se goza bastante más cuando se tiene un recorrido por el drama como género, pero esto no quita que quien quiera iniciarse, pueda entrar y encontrarse con un mundo de posibilidades. “Desterrada” es sutil, la escenografía no deja al azar, es como un poema que puede ser leído y releído. Muy recomendada.