Este viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno Nacional. La medida busca fomentar el descanso, impulsar el turismo interno y estimular el consumo en las provincias. Este feriado se suma a un fin de semana largo especial para San Juan, ya que coincide con la celebración del Día del Niño este domingo 17 de agosto, y el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, que es un feriado nacional inamovible.

La declaración de este día no laborable implica cambios significativos en el funcionamiento de diversos servicios. En cuanto al comercio, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan recomendó a los comerciantes mantener sus locales abiertos. El objetivo es aprovechar el movimiento de gente previo a las celebraciones del Día del Niño, permitiendo a los clientes adelantar sus compras y, consecuentemente, incrementar las ventas de los comercios.

Publicidad

Por otro lado, el transporte público operará con un horario especial de fin de semana, según informaron las empresas concesionarias. Aquellos que necesiten realizar trámites o gestiones deberán tener en cuenta que no habrá atención en la administración pública, bancos ni en las escuelas durante la jornada del viernes. Este panorama busca combinar el descanso y el turismo con la actividad comercial, especialmente pensando en las celebraciones familiares del domingo.