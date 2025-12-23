Desde hace un año, los vecinos de Médano de Oro, en el departamento Rawson, esperan respuestas concretas de Obras Sanitarias (OS) frente a un reclamo que ya dejó de ser un simple inconveniente para convertirse en una situación crítica: vivir sin agua potable y entre líquidos cloacales que recorren las calles. Dos problemas estructurales que afectan de manera directa la salud, la higiene y la vida diaria de más de 150 familias.

“El agua es un derecho, no un privilegio. Exigimos una respuesta y una solución inmediata”, repiten los vecinos, cansados de promesas incumplidas y de meses de gestiones sin resultados.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la Unión Vecinal, Oscar Amorós, describió el padecimiento cotidiano de la comunidad y aseguró que la paciencia está agotada. “Es desesperante y más en esta época, donde las temperaturas aumentan”, señaló.

Una red que ya no da abasto

Según explicó Amorós, el problema del agua potable es conocido por OS y tiene una causa clara: los diámetros de las cañerías de la perforación y de la red de distribución ya no son suficientes para abastecer a la población actual.

“Cuando la obra se proyectó y ejecutó, hace décadas, se pensó para un número de familias que hoy se multiplicó por más del doble. La red quedó chica y no da abasto”, explicó.

La situación se agrava para los vecinos que viven al final de la red: unas 80 familias que directamente no tienen agua en sus domicilios.

La perforación que abastece tanto al barrio Médano de Oro como a Villa Bolaños está ubicada sobre calle 6, entre Ramón Franco y Vicente López y Planes, y resulta insuficiente para cubrir la demanda actual.

Reclamos formales y silencio oficial

Durante el 2025, la vecinal mantuvo varias reuniones con autoridades de Obras Sanitarias sin obtener respuestas favorables. Ante esa falta de definiciones, el 1 de diciembre presentaron un reclamo formal por mesa de entrada (Expte. N° 511-730944-2025-EXP), que hasta el momento tampoco tuvo contestación.

“Lo más grave es que hemos escuchado, de parte de algunos empleados, que estas obras no están dentro de las prioridades de la empresa”, afirmó Amorós. “Entendemos que hay muchos reclamos en San Juan, pero es injusto para quienes estamos al día pagando cerca de $40.000 por servicios que no tenemos”.

Cloacas que colapsan cada semana

A la falta de agua se suma otro problema igual de grave: el colapso recurrente del sistema cloacal. Cada dos o tres días, las aguas servidas desbordan y corren por la vía pública, con el consiguiente riesgo sanitario y ambiental.

“Cada vez que colapsa, vienen y lo arreglan en el día o al otro día, pero es algo de nunca acabar”, explicó Amorós. “No entendemos por qué no dan una solución definitiva, cuando gastan tanto dinero contratando empresas para arreglos temporales”.

El reclamo por cloacas también fue formalizado en marzo de este año mediante el expediente N° 511-708258-2025, donde se detalla que el problema está localizado en la cañería de descarga. Sin embargo, la solución estructural sigue sin llegar.

Una comunidad que ya no aguanta

La situación impacta especialmente en niños, adultos mayores y personas con discapacidad que viven en la zona y requieren cuidados especiales. “Necesitamos que esta obra esté incluida en el presupuesto del próximo año. Así no se puede seguir viviendo”, remarcó el dirigente vecinal.

Además, en Villa Bolaños funcionan instituciones clave como la escuela Presidente Sarmiento, la parroquia, el Centro Integrador Comunitario y el Club Central Argentino, todas afectadas por la misma problemática.

Desde la Unión Vecinal aseguran que están dispuestos a colaborar con OS para encontrar soluciones, pero advierten que el tiempo se agotó.