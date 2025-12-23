San Juan avanza hacia un nuevo ciclo minero con expectativas crecientes, pero todavía transita una etapa de preparación. Así lo planteó Iván Grgic, presidente de la Cámara Minera de San Juan, al analizar el presente del sector durante un encuentro con la prensa realizado en un hotel céntrico. “¿San Juan hoy está preparada? Claramente que no. San Juan está avanzando para estar preparada en su debido momento”, afirmó en diálogo con DIARIO HUARPE.

Para el dirigente, el momento actual exige ordenar expectativas y comprender los tiempos reales de la actividad. “El 2025 ha sido un año inédito en la provincia, lleno de hitos muy grandes”, sostuvo, y explicó que esos avances deben leerse como la base de lo que vendrá. “Entendemos que estos hitos del 25 eran pasos fundamentales para lo que se viene en 2026 y 2027”, remarcó.

Infraestructura: energía y tren como condiciones básicas

Al referirse a los factores estructurales que definirán el salto del sector, Grgic puso el foco en la infraestructura. “En el caso de Veladero, ahora la infraestructura trae energía desde Chile y ahí tenés un ejemplo que ya está funcionando muy bien”, señaló, al destacar una de las soluciones que ya muestran resultados concretos.

Sin embargo, advirtió que todavía existen limitaciones importantes. “El tema del tren es una solución fundamental para los proyectos”, afirmó, y explicó que la mayoría de las iniciativas de gran escala “tienen su factibilidad considerando el tren por el Atlántico”. Para el presidente de la Cámara Minera, sin esa herramienta logística, la competitividad de San Juan queda condicionada.

Empleo sanjuanino y formación, el desafío que viene

Otro de los ejes centrales del análisis fue el empleo. Grgic remarcó que hoy la minería en San Juan tiene un fuerte componente local. “Tenemos un porcentaje general del 85% de sanjuaninos en la minería de San Juan”, indicó. Según explicó, ese escenario es resultado de un proceso sostenido. “Ese porcentaje que antes era 15 local y 85 extranjero es el que ha mutado, gracias a Dios”, afirmó.

No obstante, aclaró que la presencia de trabajadores de otras provincias o países seguirá existiendo. “Habrá chilenos, peruanos, pero siempre será una mínima expresión para seguir formando sanjuaninos”, sostuvo. En ese sentido, subrayó que los departamentos mineros “siempre han sido prioridad para las empresas”, en referencia a Iglesia, Jáchal, Calingasta y Sarmiento.

Para Grgic, el desafío ahora es cualitativo. “San Juan va en un camino donde la formación y el crecimiento de los proveedores y de los empleos va en un proceso virtuoso muy bueno”, afirmó, al señalar que los nuevos proyectos exigirán mayor capacitación y especialización.

Peces muertos, agua, informes y licencia social

La cuestión ambiental apareció a partir de una pregunta periodística vinculada al hallazgo, semanas atrás, de peces muertos en el dique Cuesta del Viento, un hecho que generó sospechas en distintos sectores sobre un posible accidente minero y motivó la realización de análisis de agua.

Sobre ese punto, Grgic explicó que “hay tres informes con distintos valores”, aunque aclaró que “excepto uno, todos coinciden en que no hubo ningún tipo de contaminación”. En relación al reporte que presenta conclusiones diferentes, sostuvo que “las conclusiones no surgen del informe en sí, sino de otros sectores”.

El presidente de la Cámara Minera consideró positivo que la sociedad mantenga una actitud de alerta. “Está bien que cualquier alerta se detecte y se denuncie”, afirmó, y agregó que ese mecanismo permite que “las autoridades y los privados investiguen y manifiesten los resultados”.

En ese marco, fue enfático al defender la transparencia del sector. “Las evidencias muestran que el sector minero no miente. Muestra evidencia, asume los alertas, hace las investigaciones y manifiesta los resultados”, sostuvo. Y agregó: “No se está mintiendo con una intencionalidad de mentir y de tapar nada. La provincia tiene que entender que no hay una actitud mentirosa, nunca la hubo”.

Incluso, recordó que “ante derrames que ocurrieron hace más de 10 años, se trabajó de manera inmediata para mostrar lo sucedido”, como parte de un proceso que, según afirmó, busca brindar tranquilidad a la comunidad.

Llegar preparados, no apurados

El mensaje que dejó Grgic es claro: San Juan no está aún en su punto máximo, pero ya inició el camino. “San Juan está avanzando para estar preparada en su debido momento”, insistió. Para el sector, el desafío no es acelerar los tiempos, sino sostener el proceso de formación, inversión e infraestructura.

Porque, cuando el nuevo ciclo minero se active plenamente, serán esas condiciones —y no los anuncios— las que definirán si la provincia logra transformar expectativa en desarrollo real y sostenido.