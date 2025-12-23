El municipio de Santa Lucía confirmó que abonará el bono no remunerativo de $120.000 dispuesto por la Provincia, aunque con una modalidad distinta: el pago se realizará en dos cuotas iguales. Así lo anunció el intendente Juan José Orrego, quien precisó que la primera parte, de $60.000, se hará efectiva este martes 23 de diciembre, mientras que la segunda se acreditará el jueves 15 de enero.

De este modo, Santa Lucía se suma al esquema de refuerzo salarial impulsado por el Gobierno de San Juan, pero adaptándolo a la realidad financiera del municipio. Según indicó el jefe comunal a DIARIO HUARPE, el beneficio alcanzará tanto a los trabajadores de planta permanente como a los empleados contratados.

“Como hicimos siempre, nos sumamos a la decisión del pago del bono de la Provincia. Esto lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión”, señaló Orrego, al justificar la determinación adoptada por su administración. Al mismo tiempo, aclaró que la diferencia radica en la modalidad de pago, que será en dos tramos consecutivos entre diciembre y enero.

La definición del municipio de Santa Lucía se da en un escenario dispar entre las comunas del Gran San Juan, donde cada intendencia resolvió el pago del bono según sus posibilidades presupuestarias. En Capital, por ejemplo, también se optó por el pago en dos cuotas, aunque con un cronograma distinto: la gestión de Susana Laciar determinó que la primera cuota se abonará en enero y la segunda en febrero.

En Rivadavia, el intendente Sergio Miodowsky confirmó que durante el último fin de semana se abonó un bono de $90.000, pero únicamente para el personal contratado. Según explicó el jefe comunal, esta decisión responde a que ese grupo de trabajadores no percibe aguinaldo, a diferencia del personal de planta permanente.

Por su parte, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, anunció este lunes el pago de un bono de $150.000, también destinado exclusivamente a los empleados contratados del municipio, marcando una diferencia significativa en el monto respecto de otras comunas. “Administrar con responsabilidad nos permite cuidar el trabajo de quienes todos los días sostienen el funcionamiento del municipio. Este bono es un reconocimiento al esfuerzo y al compromiso de nuestros trabajadores”, expresó jefa comunal.

En tanto, desde Rawson informaron que no habrá pago de la suma no remunerativa. Las autoridades municipales explicaron que, en los últimos meses, se priorizó la asignación de recursos para la recategorización del personal y el incremento de la antigüedad, medidas que, según señalaron, impactan de manera permanente en los salarios de los trabajadores.

Con esta definición, Santa Lucía se convierte en uno de los últimos municipios del Gran San Juan en confirmar cómo y cuándo abonará el bono, brindando previsibilidad a sus empleados de cara a las fiestas de fin de año y al inicio de 2026.