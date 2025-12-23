¡Escrache al bache!

DIARIO HUARPE recorre las calles sanjuaninas para visibilizar los baches que se producen en las calles de todos los departamentos de la provincia. Los sanjuaninos pueden denunciar el bache o las roturas del pavimento enviando un WhatsApp al celular de la redacción (2644171517). Los mensajes pueden ir acompañados de la ubicación del bache sumado a alguna foto para que el equipo fotográfico pueda localizarlo más fácilmente. Además, también estaremos recibiendo las denuncias en nuestras redes sociales, en Facebook como “Diario Huarpe” y en Instagram “@diariohuarpecom”.

La intención es buscar que los vecinos participen activamente y junto a la redacción de DIARIO HUARPE, solucionar los distintos baches en todos los departamentos de la provincia.

Calle Almirante Brown antes de avenida Benavídez, Chimbas.

Avenida Benavídez y calle Bonduel, Chimbas.

Comandante Cabot antes de Mendoza, en Rawson.

Calle Lemos entre 21 de Febrero y Martín Fierro, en Rawson.