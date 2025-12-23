A pocos días de la Navidad, los restaurantes de San Juan viven un escenario muy distinto al de otros años. Lejos de la postal habitual de locales colmados y agendas completas, las reservas para la cena de Nochebuena avanzan con lentitud y generan preocupación en el sector gastronómico.

Así lo expresó Analía Tello, integrante de la comisión directiva de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines (AEHGA), quien explicó que, por el momento, el nivel de confirmaciones es bajo y está lejos de ser masivo. “Las reservas están retraídas y todavía no hay una definición clara por parte de la gente”, señaló a DIARIO HUARPE, al tiempo que remarcó que muchas familias aún no resolvieron cómo y dónde pasar la noche del 24 de diciembre.

En ese marco, la referente comentó que “ha sido un año muy difícil para la Argentina, para San Juan y para los gastronómicos”. A diferencia de temporadas anteriores, donde los días previos a Navidad mostraban un centro lleno de movimiento, compras y consumo en cafeterías, este diciembre se percibe una menor circulación de personas tanto en la Capital como en otros departamentos.

La dirigente explicó que durante la primera quincena del mes predominó la preocupación por llegar a fin de mes, lo que impactó directamente en el consumo. Este escenario también modificó hábitos: muchas despedidas de año que antes se realizaban en confiterías y restaurantes hoy se trasladaron a los hogares, como una forma de reducir gastos.

Desde el punto de vista operativo, los locales adoptaron por una estrategia distinta: los restaurantes que ofrecen cenas especiales para las fiestas mantienen abiertas las reservas, ya que necesitan contar con un número mínimo de comensales para decidir si abren o no esa noche. En ese sentido, Tello advirtió que las estadísticas entre los colegas muestran niveles bajos y que, para evitar cancelaciones de último momento, muchos establecimientos optaron por solicitar una seña previa.

¿Cuánto cuesta cenar afuera en Navidad?

En cuanto a los precios, la referente de AEHGA indicó que existen propuestas de cenas navideñas que arrancan desde los $35.000 por persona. Estos menús incluyen entrada, plato principal, postre y brindis, y en algunos casos una copa de vino.

Para Tello, se trata de valores que, comparados con el gasto de cocinar en casa para un grupo familiar, pueden resultar accesibles. Además, destacó un punto clave para muchos clientes: la comodidad. Salir a cenar permite evitar las horas de cocina y limpieza, y disfrutar de la celebración sin preocupaciones, una opción que suele ser elegida especialmente por familias pequeñas.