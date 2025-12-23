Esta semana, en el corazón cordillerano de San Juan, nació una nueva expresión de organización ciudadana en defensa de un bien vital: el agua. Vecinos y vecinas del departamento de Calingasta conformaron la “Asamblea por el Agua de los Valles Calingastinos”, un espacio socioambiental que comenzó a transitar un camino de cuidado, concientización y acción colectiva para proteger el recurso hídrico y los glaciares de la región.

La iniciativa surgió de manera autoconvocada y reunió a habitantes del valle, unidos por una preocupación común: garantizar el acceso al agua, la preservación de los cursos naturales y el respeto por los derechos ciudadanos, como el acceso a la información y la posibilidad de ser escuchados.

Un espacio que nace desde la unión

“Es una luz de esperanza y un camino iniciado de unión, de conciencia, de trabajo y acción colectiva”, expresó a DIARIO HUARPE Raúl Orduña, abogado, vecino de Barreal e integrante de la flamante asamblea calingastina.

El grupo socioambiental ya se encuentra formalmente conformado y comenzó a sumar adherentes a través de un grupo de WhatsApp, que funciona como primer canal de comunicación interna y organización.

La primera reunión y los ejes de trabajo

La reunión fundacional se realizó en las instalaciones del Bodegón de Kummel y contó con la participación de alrededor de treinta vecinos del departamento del Oeste sanjuanino.

Según relató Orduña, en ese primer encuentro se definieron aspectos centrales de la organización: la visión y misión de la asamblea, el nombre que los identificará y las principales líneas de acción.

Además, se compartieron ideas y conceptos vinculados al agua, los glaciares y los cursos de ríos del valle calingastino. En ese marco, se conformaron distintas comisiones de trabajo: área técnica, jurídica, comunicacional y un área de acción, pensadas para abordar el tema del agua desde múltiples miradas.

La reunión tuvo dos momentos bien diferenciados. En una primera parte, se brindó información técnica sobre el sistema hídrico de la provincia y, en particular, de Calingasta. En la segunda, el foco estuvo puesto en el contexto actual y en las acciones colectivas que la asamblea comenzará a impulsar como organización constituida.

Próxima convocatoria, en la plaza de Barreal

Uno de los acuerdos alcanzados fue la realización de una nueva asamblea abierta. El encuentro será el sábado 27 de diciembre, a las 20 horas, en un espacio público emblemático: la Plaza San Martín de Barreal.

El objetivo es presentar públicamente la conformación de la asamblea y generar un ámbito para que más calingastinos y calingastinas puedan sumarse a una iniciativa sin fines de lucro, orientada exclusivamente al interés colectivo.

El agua como derecho colectivo

“La esencia, el espíritu de la asamblea, es el agua como recurso humano esencial para la vida y como un bien y derecho colectivo, como lo indica la Constitución Nacional y los acuerdos y normativas internacionales”, subrayó Orduña. En ese sentido, la misión central del espacio es concientizar sobre el valor del agua y la necesidad urgente de cuidarla y protegerla.

Una asamblea diversa y abierta

La Asamblea por el Agua de los Valles Calingastinos está integrada por personas nacidas y criadas en el valle, y también por quienes eligieron ese territorio para vivir. La diversidad es una de sus características: participan vecinos y vecinas de diferentes edades, comerciantes, emprendedores y prestadores turísticos, abogados, ingenieros, geólogos, arquitectos, bodegueros, viticultores, docentes, especialistas en ambiente y energías sustentables, artesanos y miembros de la Cámara de Empresarios Calingastinos (Caemca).

Desde la organización informaron que para la próxima asamblea cursarán invitaciones a autoridades municipales, a la Cámara de Proveedores Mineros (Casemica), al clero calingastino, a clubes y a distintas instituciones locales.

“La idea consensuada fue siempre ir por lo proactivo y propositivo, y no por la queja”, explicó Orduña. Y concluyó: “El objetivo es defender el agua en su cantidad y en su calidad”.