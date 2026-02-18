El choque entre Benfica y Real Madrid por la ida de los playoffs de la Champions League se transformó en noticia internacional tras la denuncia de racismo de Vinícius Jr. contra Gianluca Prestianni. El incidente fue tapa de varios diarios en Portugal y España, cada uno enfocándose en distintos aspectos del conflicto.

En Portugal, A Bola tituló “Choque real”, destacando tanto el partido como la acusación del jugador del Real Madrid y las declaraciones de los entrenadores Álvaro Arbeloa y José Mourinho. O Record utilizó “Envininado”, con un juego de palabras sobre Vinícius, y enfatizó el momento exacto en que Prestianni se tapa la boca con su camiseta al hablarle al brasileño. O Jogo, por su parte, destacó el contexto del gol del brasileño y su celebración frente a la hinchada local con el título “Caldo entornado”, resaltando que la bronca de los jugadores del Benfica habría sido detonante del conflicto.

Publicidad

En España, los diarios más importantes se mostraron del lado de Vinícius. Marca publicó “Vinícius, verdugo y víctima”, subrayando la gravedad del supuesto insulto racista, mientras que As tituló “Golazo y bochorno”, combinando el festejo del gol con el escándalo posterior. La cobertura reflejó el impacto mediático del episodio y la atención sobre la denuncia de racismo en el fútbol europeo.

La UEFA abrió un expediente para investigar la denuncia, y los medios destacan que el fallo podría tardar en conocerse. Mientras tanto, la repercusión en la prensa mantiene el debate en el centro de la escena y pone bajo la lupa la conducta de los jugadores y los protocolos antirracismo en competiciones internacionales.