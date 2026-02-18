Juan Román Riquelme mantuvo un perfil bajo durante el mercado de pases de Boca Juniors, aunque el club concretó incorporaciones destacadas como Santiago Ascacíbar y Ángel Romero. Entre los nombres que no se concretaron, quedó la frustrada llegada de Edwin Cetré. Sin embargo, ahora el foco se centra en Nahitan Nández, mediocampista uruguayo que vistió la camiseta azul y oro entre 2017 y 2019 y dejó un recuerdo muy valorado por los hinchas.

Nahitan Nández durante su paso por Boca entre 2017 y 2019 (foto: EFE)

El propio Nández confirmó que hubo contacto con Riquelme en los últimos meses. “Me mandó un mensaje preguntándome hasta cuándo iba a seguir de vacaciones en Arabia”, reveló el jugador, con humor, en diálogo con El Espectador Deportes. Desde 2024, el uruguayo juega en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, tras su paso por Cagliari de Italia.

Pese al interés, por ahora no existen negociaciones formales ni un acuerdo cercano. El principal obstáculo es el elevado contrato que Nández mantiene en Medio Oriente, que dificulta su regreso inmediato al club.

“El me dice que dejé un lindo recuerdo en Boca y le gustaría que vuelva a vestir la camiseta”, concluyó el mediocampista de 30 años, dejando abierta la puerta a un posible retorno en el futuro.