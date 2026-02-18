Marayes: un trabajo interdisciplinario confirmó cinco personas y marca un hito en la provincia

Las pericias realizadas sobre los restos óseos hallados tras las lluvias del 30 de enero en el río Marayes, en el departamento de Caucete, confirmaron que pertenecen a cinco personas: tres adultos y dos subadultos —categoría que refiere a individuos en etapa de niñez o adolescencia—.

El informe fue elaborado por un equipo interdisciplinario integrado por la arqueóloga forense Gema Guiomar, la médica forense Eugenia Juárez y el odontólogo forense Martín Farías, con intervención de personal de Criminalística. La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales N°2, dirigida por el fiscal Francisco Nicolía. Mañana, jueves 19 de febrero, se espera que haya más precisiones, según informaron de fiscalía.

Según precisaron fuentes vinculadas a la causa, la determinación del número mínimo de individuos fue posible a partir del análisis de cráneos y mandíbulas recuperados en el lugar. Asimismo, la médica forense indicó que hasta el momento no se han detectado signos de violencia perimortem, es decir, lesiones producidas en torno al momento de la muerte.

Un hito en el tratamiento profesional

Esta intervención se destaca porque marca un avance significativo en el abordaje de restos humanos sin identificar en San Juan. El trabajo coordinado entre especialistas en antropología biológica, medicina y odontología forense permitió establecer con rigurosidad científica la cantidad de personas involucradas y realizar una primera caracterización biológica.

Este abordaje interdisciplinario sienta un precedente sobre cómo deberían tratarse este tipo de hallazgos en el futuro, priorizando la intervención técnica idónea y protocolos específicos para la preservación y análisis de restos óseos.

Análisis microscópico y datación

Uno de los interrogantes centrales es la antigüedad de los restos y la identidad de las personas. Para ello será necesario avanzar con estudios microscópicos de mayor complejidad, entre ellos análisis de Carbono 14 para determinar la datación.

Actualmente, ese tipo de estudio no se realiza en San Juan y el laboratorio de referencia en Buenos Aires se encuentra cerrado, por lo que se evalúa enviar las muestras al exterior del país para su análisis. Estos estudios permitirían establecer con mayor precisión el tiempo transcurrido desde el fallecimiento y aportar información clave para la investigación.

Mientras se definen los próximos pasos periciales, las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. El caso no sólo mantiene abiertas las incógnitas sobre la identidad y la historia detrás de los restos, sino que también deja como saldo un precedente institucional en la manera profesional y científica en que San Juan abordó el hallazgo.