Días, fixture y toda la información de Los Leones en el Mundial de hockey

El Mundial de hockey masculino se llevará a cabo en Bhubaneswar (estadio Kalinga) y Rourkela (estadio Birsa Munda). El mismo se disputará en la India, desde el viernes 13 de enero al domingo 29 del mismo mes. Será una competición en la que participarán 16 selecciones nacionales, con el actual campeón que es Bélgica, vencedor en la edición del año 2018.

Cabe resaltar que el elenco argentino, Los Leones, son dirigidos por el entrenador Mariano Ronconi. De esa forma, el plantel integrado por 18 jugadores es con: Tomás Santiago, Emiliano Bosso, Facundo Zárate, Nicolás Della Torre, Nicolás Cicileo, Federico Monja, Juan Ignacio Catán, Matías Rey, Santiago Tarazona, Thomas Habif, Agustín Bugallo, Agustín Mazzilli, Nicolás Keenan, Maico Casella, Martín Ferreiro, Lucas Vila, Tomás Dómene y Lucas Toscani.

Publicidad

A su vez, la delegación de la Selección Argentina de hockey también estará compuesta con Agustín Machellet y Bautista Capurro, aunque estos son de recambio, en caso de ser necesario. Si algún imprevisto aparece a lo largo el certamen, esos son los nombres que pueden ingresar para reemplazar a alguno de los 18 jugadores antes mencionados. Claro, todos quieren estar en el Mundial.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En cuanto a las zonas, no está demás aclarar que Los Leones estarán en el Grupo A del Mundial de hockey, junto a Sudáfrica (disputarán el partido inaugural el viernes 13, a las 4.30 de Argentina), Australia y Francia. El Grupo B se compone de Bélgica, Alemania, Corea del Sur y Japón; el Grupo C por Países Bajos, Nueva Zelanda, Malasia, Chile y, el Grupo D, lo integrarán India, Inglaterra, España y Gales.

Fixture del Mundial de Hockey

13 de enero: Argentina vs. Sudáfrica, Ausatralia vs. Francia; Inglaterra vs Gales, India vs. España.

14 de enero: Bélgica vs. Corea del Sur, Alemania vs. Japón; Nueva Zelanda vs. Chile, Países Bajos vs Malasia.

15 de enero: España vs. Gales, Inglaterra vs. India.

16 de enero: Francia vs. Sudáfrica, Argentina vs. Australia; Malasia vs. Chile, Nueva Zelanda vs. Países Bajos.

17 de enero: Corea del Sur vs. Japón, Alemania vs. Bélgica.

19 de enero: Malasia vs. Nueva Zelanda, Chile vs. Países Bajos; España vs. Inglaterra, India vs. Gales.

20 de enero: Australia vs. Sudáfrica, Francia vs. Argentina; Bélgica vs. Japón, Corea del Sur vs. Alemania.

22 y 23 de enero: Repechajes de los octavos de final.

24 y 25 de enero: Cuartos de final.

27 de enero: Semifinales.

29 de enero: Final.