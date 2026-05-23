El arquero de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, atraviesa un momento de incertidumbre tras confirmarse que sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de su mano derecha. La lesión ocurrió en una situación particular: durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League, donde su equipo, el Aston Villa, se consagró campeón tras vencer 3-0 al Friburgo.

A pesar del dolor, el marplatense decidió completar los 90 minutos del encuentro. "Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo", confesó el guardameta en declaraciones tras el partido.

El parte médico y el futuro inmediato

Tras someterse a los estudios médicos de rigor, se descartó la necesidad de una intervención quirúrgica. Según trascendió, el tiempo estimado de recuperación es de 20 días. Esta noticia trae alivio al cuerpo técnico de la Selección, aunque con un asterisco importante: el arquero se perderá los encuentros amistosos preparatorios que el equipo disputará en tierras estadounidenses, uno ante Honduras y otro ante Islandia.

El objetivo: el debut mundialista

La mente de todo el plantel está puesta en el estreno del Grupo J, donde la Albiceleste buscará defender la corona mundialista. El camino comenzará el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. El plan del cuerpo técnico es que el Dibu llegue en óptimas condiciones para ese debut, evitando riesgos innecesarios en los amistosos previos.

Además de los argelinos, el equipo nacional compartirá zona con Austria y Jordania, en un calendario que despierta la ilusión de todo un país que busca repetir la gloria máxima.