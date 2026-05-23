Mientras la provincia se prepara para una etapa de fuerte crecimiento de la actividad minera, desde San Juan Innova aseguran que la provincia ya realizó gran parte de la inversión necesaria para soportar el aumento de demanda tecnológica y de conectividad que requerirá el sector y afirmó que “hoy los mejores servicios están justamente en Iglesia, Jáchal y Valle Fértil”, afirmó el presidente de la empresa estatal, Patricio Gutiérrez.

Según explicó Gutiérrez en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, el desarrollo tecnológico no solo apunta a mejorar el acceso a internet domiciliario, sino también a fortalecer servicios esenciales del Estado en zonas alejadas. “Una vez que armás la red, podés conectar hospitales, escuelas, clubes, uniones vecinales y cámaras de vigilancia”, señaló.

En ese contexto, el presidente de Innova adelantó que existe un proyecto junto al Fideicomiso Minero de Barrick para profundizar la infraestructura tecnológica en el norte sanjuanino y transformar a Iglesia y Jáchal en “ciudades tecnológicas”. “Hay más de 1.320 puntos por conectar con cámaras de vigilancia y sistemas de medición ambiental online”, detalló.

La conectividad también aparece como una herramienta clave para mejorar áreas sensibles como salud y educación. Desde Innova indicaron que uno de los principales objetivos es garantizar internet estable y permanente en hospitales y centros sanitarios. “Estamos trabajando para que todos los hospitales y centros de salud tengan redundancia: fibra óptica más Starlink”, afirmó Gutiérrez.

El sistema busca asegurar que, ante cualquier inconveniente con una conexión, exista un respaldo automático que permita sostener la prestación de servicios críticos.

La meta oficial es que antes de fin de año los 130 hospitales, centros de salud y salitas de la provincia cuenten con doble sistema de conectividad, permitiendo sostener herramientas digitales como historias clínicas, recetas electrónicas y sistemas administrativos online.

Desde la empresa remarcan que el crecimiento de la infraestructura tecnológica forma parte de una estrategia provincial vinculada directamente al desarrollo económico futuro.

Textuales

Patricio Gutiérrez / Presidente de Innova