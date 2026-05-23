El sistema financiero argentino encendió las alarmas tras el informe del Banco Central (BCRA), que confirmó un salto histórico en los niveles de morosidad durante el mes de marzo. La situación es crítica, especialmente en las líneas de créditos personales y tarjetas de crédito, evidenciando un deterioro marcado en la capacidad de pago de los hogares argentinos.

Según los datos oficiales, el ratio de irregularidad en los créditos para familias trepó al 11,5%, una cifra que no se registraba desde el año 2004. Si se toma como referencia octubre de 2024, el salto es drástico, pasando de un 2,5% a los actuales niveles de preocupación generalizada.

El impacto en los sectores más vulnerables

El segmento de préstamos personales es el que más sufre el cimbronazo, con una tasa de irregularidad del 14,2%. Esta dificultad para cumplir con las obligaciones crediticias es, precisamente, una de las razones por las cuales las tasas de interés se mantienen elevadas: el costo nominal anual promedió el 67% en los últimos dos meses, muy por encima de la inflación proyectada.

Sin embargo, el dato más inquietante surge al analizar el segmento etario: el 40% de los jóvenes de entre 18 y 24 años presenta dificultades para repagar sus créditos. Este grupo es, según el relevamiento, el que más ha sufrido el impacto del desempleo, con una suba en la desocupación significativamente mayor que en el resto de los estratos sociales.

Un problema de origen macroeconómico

Desde la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia (Bapro), descartaron que esta situación sea producto de errores individuales o falta de educación financiera. Por el contrario, los expertos apuntan a tres factores macro que erosionan los ingresos:

Caída de salarios reales: Los ingresos de las familias han retrocedido en 11 de los últimos 15 meses.

Aumento de costos fijos: El ajuste en las tarifas de servicios públicos redujo drásticamente el ingreso disponible.

Desempleo regional: La mora crece con mayor fuerza en provincias donde la pérdida de puestos de trabajo fue más pronunciada, como Santa Cruz, Tierra del Fuego y Formosa.

A pesar del panorama adverso que afecta ya a 6,3 millones de argentinos, desde el Banco Central, liderado por Santiago Bausili, si bien reconocieron la complejidad del escenario, descartaron cualquier tipo de auxilio estatal directo para los afectados, manteniendo la premisa de no utilizar recursos públicos para resolver problemas de endeudamiento particular.