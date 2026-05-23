La sensación de “mente saturada”, la falta de concentración y los olvidos cotidianos son cada vez más frecuentes en adultos de distintas edades. En el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, la doctora Liliana Cáceres explicó cómo el neurobienestar natural puede ayudar a mejorar la memoria, la atención y la salud mental a través de hábitos sostenibles y herramientas naturales.

“Estamos todos hiperconectados, pendientes de las notificaciones del celular, con mucho estímulo y poca pausa”, señaló la especialista al describir una problemática que hoy atraviesa a gran parte de la población. Según explicó, el cerebro “empieza a pasar factura” cuando se mantiene durante largos períodos en estados de estrés y sobrecarga.

Durante la entrevista, Cáceres destacó que el cerebro tiene capacidad de adaptación gracias a la neuroplasticidad, un proceso mediante el cual genera nuevas conexiones neuronales. “De acuerdo al estilo de vida que vamos llevando, estas conexiones se favorecen o se debilitan”, indicó.

La médica también desmitificó la idea del multitasking. “La neurociencia nos habla de que si queremos hacer muchas tareas, en realidad suspendemos una y saltamos a otra. Entonces se fragmenta la atención y al no tener buena atención, nuestra memoria es débil”, explicó.

Hábitos para cuidar la salud cerebral

Uno de los principales ejes de la charla estuvo relacionado con las rutinas diarias que ayudan a sostener el equilibrio mental. La especialista remarcó que dormir bien es fundamental para el funcionamiento cerebral. “Durante el sueño reparamos nuestro cerebro, se consolidan los recuerdos y se produce una limpieza de toxinas”, afirmó.

En ese sentido, recomendó descansar entre siete y nueve horas y generar hábitos que favorezcan el sueño, como exponerse a la luz solar durante el día y reducir los estímulos antes de dormir.

Otro de los pilares mencionados fue el movimiento físico. Cáceres explicó que caminar o mantenerse activo mejora la circulación y estimula proteínas vinculadas al aprendizaje y la memoria. “El movimiento mejora la atención y hasta favorece la creatividad”, sostuvo.

La respiración también ocupó un lugar importante dentro del concepto de neurobienestar natural. La profesional recomendó una técnica simple llamada “4-6”, que consiste en inhalar durante cuatro segundos y exhalar en seis. “No solamente calma el estrés, sino que ayuda a regular funciones relacionadas con la memoria y la atención”, explicó.

Plantas medicinales y hongos adaptógenos

Dentro de las alternativas naturales, Cáceres mencionó varias plantas utilizadas como complemento para mejorar la concentración y la memoria. Una de ellas es el ginkgo biloba, conocido por favorecer la circulación cerebral. También destacó la centella asiática, el romero y la bacopa monnieri, esta última muy estudiada por sus efectos sobre la atención.

“El romero hoy tiene muchos estudios desde la aromaterapia, incluso para estudiantes, porque ayuda a estimular la memoria”, comentó.

Además, habló sobre la melena de león, un hongo adaptógeno que despertó interés científico por su potencial para estimular la neuroplasticidad. “Hasta en Alzheimer se están viendo resultados sorprendentes”, aseguró.

Sin embargo, la especialista aclaró que estas herramientas deben utilizarse con responsabilidad y nunca reemplazar tratamientos médicos. “Esto ayuda y acompaña, pero si hay síntomas importantes o un diagnóstico, siempre hay que consultar”, advirtió.