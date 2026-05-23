Un violento episodio se registró este viernes a las 15 horas en el interior del Lote Hogar 32, en el departamento Rawson, donde un hombre de 32 años resultó herido de arma de fuego en la vía pública y luego se negó a radicar denuncia por el hecho.

Según fuentes policiales, todo ocurrió cuando un sujeto aún no identificado interceptó a la víctima y efectuó al menos un disparo. Tras concretar el ataque, el agresor se dio a la fuga a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se lograran establecer características precisas del rodado ni de su conductor.

Como consecuencia del disparo, el hombre identificado como Ramón Herrera cayó herido en la calle y permaneció en el lugar hasta la llegada de asistencia médica. Vecinos de la zona alertaron al sistema de emergencias 911, lo que permitió el rápido arribo de una ambulancia de Fénix Salud.

El personal médico asistió a Herrera en el lugar y posteriormente dispuso su traslado al Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Allí, los profesionales constataron que presentaba una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo, con orificio de salida. Tras recibir las curaciones correspondientes y quedar fuera de peligro, el paciente fue dado de alta.

En paralelo, efectivos policiales iniciaron las actuaciones de rigor teniendo en cuenta la gravedad del hecho. Sin embargo, al ser consultado por lo ocurrido, Herrera manifestó que no deseaba radicar denuncia ni aportar datos sobre el autor del disparo.

Este comportamiento fue interpretado por los investigadores como un posible indicio de que el ataque pudo estar vinculado a un ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis no fue confirmada oficialmente y continúa bajo análisis.

En ese contexto, las tareas investigativas se centraron en la recolección de pruebas que permitan esclarecer el hecho. Personal policial avanzó en la revisión de cámaras de seguridad del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (Cisem), con el objetivo de identificar al agresor y reconstruir la secuencia del ataque.

Hasta el momento no se registraron detenidos ni se lograron avances significativos en la identificación del sospechoso, por lo que la causa continúa en etapa investigativa. Las autoridades no descartaron ninguna línea y mantienen abiertas distintas hipótesis en torno al origen del ataque.