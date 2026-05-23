La competencia estuvo tan pareja que ni la ruleta parecía animarse a elegir un ganador. En una nueva edición de “UPD Unidos por el Desafío”, el programa de GRUPO HUARPE, dos escuelas sanjuaninas protagonizaron uno de los cruces más reñidos de la temporada y obligaron a llegar hasta una definición por aproximación para conocer quién daba el paso adelante rumbo al ansiado viaje de egresados.

Por un lado, estuvo la Escuela de Educación Secundaria Procesa Sarmiento de Lenoir, de 9 de Julio, representada por Nicolás Buenanueva y Ayrton González, alumnos de 5to 2da junto al profesor Gustavo Rodríguez. Enfrente apareció la Escuela de Nivel Secundario Los Berros, del departamento Sarmiento, con Alma Agüero y Quimei Ayala como representantes de 5to 1ra, acompañados por la profesora Silvia Compagnone.

Desde el arranque quedó claro que no iba a ser una tarde sencilla para ninguno. Ambos equipos respondieron correctamente en las primeras rondas y sostuvieron un ida y vuelta constante que mantuvo el marcador empatado durante gran parte del programa.

Dos cursos distintos, pero con algo en común

El curso de 9 de Julio se definió como amable y unido, aunque admitieron entre risas que muchas veces esa unión aparece especialmente para ayudarse con las tareas escolares. También confesaron que una de las travesuras más recordadas fue hacer rabiar a la profesora Ana Laura, de Literatura, cuando en plena clase se distrajeron usando los teléfonos y dejaron de prestarle atención.

Escuela de Educación secundaria Procesa Sarmiento de Lenoir de 9 de Julio y Escuela de Nivel Secundario Los Berros de Sarmiento. FOTO HUARPE.

Del otro lado, el grupo de Los Berros aseguró ser un curso energético y muy compañero. Según contaron, siempre tratan de estar presentes unos para otros. Entre sus anécdotas más desopilantes apareció una salida grupal en motos que terminó con persecución policial incluida. Además, reconocieron que lo que más van a extrañar cuando egresen será la cotidianeidad con los docentes y el vínculo diario que construyeron durante estos años.

En cuanto al juego, la primera ronda comenzó con el equipo azul acertando una pregunta de matemática, mientras que el equipo naranja respondió correctamente en geografía. Más adelante llegaron los aciertos en lengua e historia, aunque también aparecieron errores en deporte y arte que mantuvieron la tensión abierta.

El marcador avanzó palo y palo: 2 a 2, luego 3 a 3 y más tarde 4 a 4. Nadie lograba despegarse. Incluso hubo estrategias distintas, como el uso del comodín para deportes por parte del equipo azul, que consiguió sumar un punto clave para seguir en carrera.

Pero el verdadero momento cinematográfico llegó en el desempate. Ambos equipos tuvieron que responder una pregunta de aproximación: cuántos músculos tiene el cuerpo humano. Mientras el equipo azul apostó por 20 mil, el naranja respondió 50. La cifra correcta era 650 y esa diferencia terminó inclinando la balanza.

Así, el equipo naranja cerró una victoria ajustadísima y quedó un paso más cerca de cumplir el sueño del viaje de egresados.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales como Youtube a las 22 horas, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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