Sábado 23 de Mayo
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Este saábado 23 de mayo tendrá una temperatura máxima de 18 grados

Jornada mayormente nublada en San Juan con una temperatura máxima de 18°C y mínima de 3°C, sin probabilidad de lluvias.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El cielo se presentará algo nublado en San Juan este sábado.

Este sábado 23 de mayo de 2026, la provincia de San Juan presenta condiciones de tiempo estable, caracterizadas por una marcada amplitud térmica y una jornada mayormente nublada, tal como anticipó el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este día, se espera que la temperatura alcance una máxima de 18°C, mientras que la marca mínima se situó en los 3°C durante las primeras horas de la mañana. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante el día, aunque hacia la noche se espera que las condiciones mejoren, presentándose un cielo más despejado.

En cuanto al comportamiento atmosférico, el reporte meteorológico indica que los vientos predominantes soplan desde el sector este, con una velocidad promedio de 6 mph (aproximadamente 10 km/h).

Una buena noticia para los sanjuaninos es que la probabilidad de precipitaciones es mínima, manteniéndose en un 10% durante el día y descendiendo al 5% durante la noche, por lo que no se esperan lluvias significativas para esta jornada. Estas condiciones permiten planificar las actividades al aire libre con tranquilidad, siempre teniendo en cuenta el abrigo necesario para las horas de menor temperatura.

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