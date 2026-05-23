La elección de comisión interna en Banco San Juan dejó un claro ganador. La Lista 12 Rojo, encabezada por Eduardo Andrada, se impuso con cerca del 60% de los votos y continuará al frente de la representación gremial de los trabajadores de la entidad financiera.

El proceso electoral se desarrolló durante la jornada del jueves entre los empleados del banco, quienes debieron elegir entre la oficialista Lista 12 Rojo y la opositora Lista 1 Celeste y Blanca. La votación incluyó urnas móviles en distintas sucursales y culminó con el escrutinio en la sede de la Asociación Bancaria de San Juan.

Eduardo Andrada fue reelegido por sus compañeros.

Tras conocerse los resultados, Andrada habló con DIARIO HUARPE y agradeció el acompañamiento de los trabajadores. “Agradezco el apoyo de todos los compañeros del Banco San Juan y esperamos seguir contando con ellos”, expresó.

El dirigente también adelantó cuál será el próximo objetivo político y sindical de su espacio. “En noviembre, o cerca de fin de año, se vienen las elecciones de la Seccional San Juan”, afirmó, dejando en claro que el sector buscará competir por la conducción provincial de La Bancaria.

La victoria fortalece a la Lista 12 Rojo dentro de una estructura gremial estratégica en una de las principales entidades financieras de la región. Banco San Juan es considerada la entidad líder del Nuevo Cuyo y cuenta con una amplia red de sucursales en la provincia y la región.