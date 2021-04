Dicen que algunos sanjuaninos no quieren recibir la vacuna de AstraZeneca: ¿Podrán volver a pedir turno?

En San Juan actualmente se están aplicando varias vacunas contra el coronavirus: Sinopharm, Sputnik V y AstraZeneca. No obstante, hay ciudadanos que piden el turno para inmunizarse, asisten en el horario y al lugar correspondiente, preguntan qué dosis le colocarán y, cuando les informan que será la AstraZeneca se niegan a la aplicación.

Quien informó que esta situación se presenta en la provincia fue la jefa de Inmunizaciones, Marita Sosa, en diálogo con radio AM 1020, aunque admitió que “son ínfimas las situaciones de este tipo”.

“No quisieron recibir la dosis de AstraZeneca, pretenden recibir una de otra marca, pero nosotros venimos advirtiendo que no se puede elegir”, contó Sosa.

Cuando esto ocurre, los vacunadores les explican a las personas que no pueden elegir y que esa vacuna es tan efectiva como las otras que se colocan, pero a pesar de ello, hay muchos que siguen con la negativa y prefieren irse sin ser inoculados contra el coronavirus. “Se les explica, pero como la campaña es voluntaria no podemos a obligar a nadie a que se la coloque por la fuerza”, informó Sosa.

¿Qué pasa con esas personas que optan por no vacunarse? La jefa de Inmunizaciones explicó que, al no ser posible elegir, esa persona no tiene la posibilidad de reprogramar el turno porque no se sabe cuál le va a tocar en ese nuevo turno.

“La vacuna no se puede elegir. Como todas las vacunas que estamos utilizando, las de AstraZeneca han probado su eficacia, es tan segura como cualquiera de las otras que estamos utilizando”, cerró.

¿Qué podría causar la desconfianza de sanjuaninos por la vacuna AstraZeneca?

Hasta el 22 de marzo pasado, hace casi un mes, Europa inoculó a unas 25 millones de personas con esta vacuna. Entre los inmunizados se registraron 96 casos de trombosis, principalmente en mujeres menores de 60 años. De esa cantidad de casos, hubo 18 que fueron fatales.

Desde el Ministerio de Salud de Nación brindaron su opinión sobre el tema e informaron que los beneficios de la vacuna son mayores que sus riesgos. La cartera a cargo de Carla Vizzotti indicó que “la infección por la covid-19 conlleva un riesgo significativo de desarrollar trombosis”, de un 7,8% para el caso de las embolias pulmonares y de un 11,2% en el de la trombosis venosa profunda.

El uso de esta vacuna fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica el 30 de diciembre del 2020, con lo que Argentina se convirtió en el primer país en autorizar su uso luego del Reino Unido.