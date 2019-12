Diego afirmó que se van "tristes", pero "con la cabeza en alto" del Mundial de Clubes

El mediocampista de Flamengo Diego afirmó hoy que quedaron "tristes" pero "con la cabeza en alto", después de caer en tiempo de alargue por 1-0 ante el Liverpool inglés, en la final del Mundial de Clubes Qatar 2019.



"Es triste porque vinimos para conquistar este trofeo y no lo conseguimos porque nos enfrentamos con un equipo de mucha calidad", admitió el jugador de 34 años a la agencia Efe.



"Fue un gran partido, nos vamos tristes, pero con la cabeza alta", dijo el volante nacido en la localidad paulista de Ribeirao Preto, al finalizar el partido que se disputó en el estadio internacional Khalifa, en la ciudad de Doha.



El ex jugador de Santos, que entró en el segundo tiempo en reemplazo del capitán Everton Ribeiro, reconoció que al equipo de Río de Janeiro le faltó precisión en el último pase.



"Son detalles que marcan la diferencia al final, pero eso forma parte del juego. Ahora tenemos que seguir adelante", sentenció el ex Atlético de Madrid.



Liverpool se coronó campeón del Mundial de Clubes, por primera vez en su historia, al ganarle 1-0 a Flamengo, con un gol anotado por el delantero brasileño Roberto Firmino.