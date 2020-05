Diego, el policía que con paciencia lucha contra el coronavirus

Desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, cerca de 4.000 policías salen a la calle a brindar seguridad, ayudar a la prevención y, en más de una oportunidad, dar orientación a los sanjuaninos.

Este es el caso de Diego Norberto Vicentela, un cabo primero que fue captado por las cámaras de DIARIO HUARPE justo en el momento en el que intentaba explicarle a una anciana que no podía ir a hacer sus compras en el microcentro.

Vicentela tiene 39 años y es policía desde hace 14. Desde el inicio de la pandemia, le han asignado labores de seguridad en la zona de Capital. Además participa de los operativos de repatriación de los sanjuaninos que llegan desde fuera de la provincia y son alojados en los hoteles designados para que hagan la cuarentena obligatoria de 14 días.

En los más de 50 días de cuarentena este policía reconoce que su principal arma es la paciencia. "La gente está ansiosa, quiere salir a la calle, muchos no entienden cuando les explicas que deben quedarse en casa", aseguró Diego.

"Justamente, el día del video que ustedes grabaron le estaba explicando a una señora que no podía entrar al centro a comprarse unos auriculares, traté de hablarle con tranquilidad para explicarle que no podía salir y que en el Gobierno solo quieren cuidarlo", aseguró el policía quien agregó que todos los días se encuentran con personas, en su mayoría ancianos, que desconocen cómo se manejan las normas de prevención como los horarios o los números de terminación del DNI.

"Nosotros vemos en las redes sociales, los diarios y hasta en la radio que el Gobierno informa cómo se aplican las normas preventivas, pero la gente parece que no ve o no les presta atención y cuando salen a la calle se encuentran con la policía que les tiene que volver a explicar lo que está pasando", relató el efectivo quien destacó que una de las cosas que lo que si le da alivio a él y a sus colegas es el hecho de que no se ven chicos en la calle.

Con relación a los cuidados que toma a la hora de evitar los contagios por coronavirus, Vicentela contó que usa alcohol en gel, barbijo y guantes. "Me he acostumbrado limpiarme las manos si no me pongo alcohol en gel con regularidad siento que las tengo sucias, cuando llego a casa me saco el uniforme en el patio y lo dejó remojando en agua con jabón, luego me baño y recién voy a ver a mis hijas", aseguró este policía quien tiene tres hijas de 10, 12 y 16 años.

Vicentela reconoció que sabe que sus hijas se preocupan por él. "Saben que mi trabajo tiene sus riesgos, pero son conscientes de que yo me cuido mucho y no me va a pasar nada".

Ante la pregunta de qué quiere hacer cuando termine la pandemia, el policía respondió que irá a ver a sus padres, Delia y Juan. Es que desde que empezó la cuarentena no fue a visitarlos ya que ellos pertenecen al grupo de riesgo. "Cuando se termine todo esto, vamos a hacer una gran comida con mis viejos y mis suegros", concluyó.