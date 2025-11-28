La nueva cara de un sector turístico popular sanjuanino fijó una meta: culminar sus nuevas obras antes de la tradicional Cabalgata de la Fe. Se trata del Paraje Difunta Correa, en donde se está interviniendo de manera histórica con una decena de refacciones desde este año. Allí se realiza diferentes celebraciones, entre ellas la más convocante en abril en donde miles de peregrinos de todo el país cabalgan como promesantes hasta el sitio emblemático en Caucete. El coordinador del lugar, Mauricio Camacho, aseguró a DIARIO HUARPE que los trabajos nuevos en este histórico sitio avanzan a ritmo acelerado para mostrar “una nueva cara del paraje y del pueblo de Vallecito”.

Los encargados del lugar afirman que, si bien la finalización de todas las obras está estipulada para mayo de 2026, aceleran los trámites para que todo esté listo para mediados de marzo, un poco antes de la cabalgata provincial más convocante.

Camacho remarcó que el plan no solo interviene el santuario, sino que apunta a mejorar la calidad de vida de las familias que viven en el pueblo. “Este es un programa integral, no pensamos solo en el paraje turístico, sino también en Vallecito y su gente”, afirmó.

Entre las obras más destacadas se encuentra la refacción total y construcción de nuevos núcleos sanitarios, uno de los reclamos históricos de los visitantes. “Hoy vamos a contar con tres complejos de baños nuevos: dos remodelados y ampliados, y uno construido desde cero”, explicó. Además, detalló que fueron reparadas paredes, techos y cañerías, y que todos los sanitarios fueron equipados con instalaciones adaptadas para personas con discapacidad.

Otro eje clave es la mejora de la circulación y transitabilidad, con nuevas veredas y reordenamiento del espacio para recibir al turismo de forma segura. Paralelamente, se ejecuta un estacionamiento para 205 vehículos, pensado para descongestionar el ingreso principal durante eventos masivos como la Cabalgata y Semana Santa.

También avanza la construcción de un escenario fijo con vestuarios, que permitirá recuperar festividades tradicionales como la Fiesta del Caminero o la Fiesta del Promesante. “Queremos generar un evento cada dos meses y darle vida cultural al paraje”, sostuvo Camacho.

En el aspecto comunitario, ya se concretó la conexión domiciliaria de agua potable para 101 familias, un avance histórico en Vallecito. Además, todo el sector (paraje, pueblo y barrio) cuenta ahora con Wi-Fi gratuito, una medida muy valorada por los habitantes.

La transformación también incluye inversión en educación y salud. Se ejecuta la ampliación de la Escuela República del Paraguay para que los jóvenes del lugar puedan cursar el nivel secundario sin viajar 35 kilómetros hasta Caucete. A su vez, comenzó la obra del nuevo Centro de Salud de Vallecito, de 1.000 metros cuadrados cubiertos, con consultorios de distintas especialidades. En paralelo, está próxima a iniciar la construcción de la unidad rural de la Policía de San Juan, fortaleciendo la seguridad en la zona.

Además, se puso en valor el hotel Terrazas, administrado por la Fundación Difunta Correa, que ahora funciona como espacio de alojamiento y sede de actividades como trekking nocturno y degustaciones. “La idea es atraer al turismo, que el sanjuanino vuelva a elegir el paraje y que el visitante encuentre un lugar ordenado, seguro y con servicios”, afirmó el coordinador.

La galería comercial también fue renovada por completo, pasando de un área deteriorada a un paseo con cielo raso, iluminación LED y mayor espacio para circular. Los comerciantes ya lo utilizan y destacan la mejora.

Con obras en marcha en infraestructura básica, servicios turísticos, espacios públicos, cultura, educación, salud y seguridad, el desafío ahora es llegar a abril con el paraje totalmente renovado.