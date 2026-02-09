Un incendio registrado esta sisesta en un cañaveral del departamento Chimbas generó momentos de tensión y preocupación entre vecinos de la zona, especialmente para dos familias que viven a escasos metros del lugar y temieron que las llamas alcanzaran sus casas.

El siniestro ocurrió en calle Necochea, a unos 400 metros al norte de Rodríguez, donde el fuego comenzó a expandirse rápidamente entre las cañas. Ante la situación, los residentes dieron aviso inmediato al 911 y solicitaron la presencia urgente de bomberos, alarmados por la posibilidad de que el incendio se propagara hacia las viviendas.

El avance de las llamas fue veloz y, en cuestión de minutos, el cañaveral comenzó a arder con intensidad, lo que incrementó el temor de los vecinos y mantuvo en alerta a toda la zona.

Intervención policial y corte de tránsito

DIARIO HUARPE estuvo en el lugar y dialogó con personal de la Policía Motorizada de San Juan, quienes fueron los primeros en llegar para asistir en la emergencia. Los efectivos trabajaron principalmente en el control del tránsito en el sector y en llevar tranquilidad a las familias afectadas mientras aguardaban la llegada de los bomberos.

Según indicaron, al momento de arribar desconocían cuál había sido el origen del incendio y manifestaron su sorpresa debido a que las cañas se encontraban verdes, lo que hacía menos esperable un foco ígneo de estas características.

Durante el operativo, los policías confirmaron a los vecinos que la autobomba ya estaba en camino, lo que ayudó a calmar la angustia de quienes observaban el fuego cada vez más cerca.

Rápida respuesta evitó daños mayores

Finalmente, los mecanismos oficiales actuaron con rapidez y el personal de Bomberos logró controlar el foco ígneo antes de que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas. El incendio fue contenido sin que se registraran daños materiales en las casas ni personas afectadas.

Pese al susto, el episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en sectores con vegetación densa, donde el fuego puede propagarse con rapidez.

Los vecinos destacaron la pronta intervención de las fuerzas de seguridad y de los bomberos, que permitió evitar consecuencias mayores y devolver la calma a la zona tras minutos de gran incertidumbre.