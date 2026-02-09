A días de que el Senado de la Nación trate el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se sumó al debate y fijó posición sobre una iniciativa que promete reconfigurar el vínculo entre trabajadores y empleadores en todo el país. Para el mandatario provincial, la discusión es inevitable y responde a un atraso normativo que la Argentina arrastra desde hace décadas.

Orrego se refirió al tema durante una rueda de prensa previa a una actividad oficial en el Hospital Rawson. Allí remarcó que el país necesita avanzar hacia un esquema laboral acorde a los tiempos actuales. “Es inexorable que la Argentina tenga que ir hacia una modernización laboral. Tenemos una ley que data de 1974 y eso marca claramente el desfasaje con la realidad productiva y económica de hoy”, sostuvo.

El gobernador aclaró que, desde su mirada, la reforma no debe leerse únicamente en clave de ajuste o flexibilización, sino como una herramienta para ampliar oportunidades. “Lo que hace la reforma es venir a modernizar para que tengamos más posibilidades de mejorar las condiciones laborales”, señaló, y agregó que el desafío es generar reglas más claras que permitan crear empleo genuino sin deteriorar derechos básicos.

En ese sentido, Orrego puso el foco en el impacto que una actualización del régimen laboral podría tener en el sector privado, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. “Es importante que quienes invierten y generan trabajo puedan hacerlo con previsibilidad, sin que cada contratación se convierta en un riesgo que luego termine en despidos”, afirmó. Para el mandatario, un marco más moderno puede contribuir a sostener los puestos de trabajo existentes y fomentar nuevas incorporaciones.

El gobernador también evitó confrontar con los sectores sindicales que manifestaron reparos al proyecto, pero remarcó la necesidad de dar el debate. “Toda reforma de este tipo genera tensiones y discusiones, pero no podemos quedarnos inmóviles. El mundo del trabajo cambió y la legislación tiene que acompañar esos cambios”, planteó.

La reforma laboral será tratada este miércoles en la Cámara alta, en una sesión clave para el oficialismo nacional, que busca obtener media sanción y avanzar con uno de los pilares de su agenda económica. En paralelo, distintos gremios anticiparon medidas de protesta, mientras gobernadores y legisladores provinciales siguen de cerca el impacto que la iniciativa podría tener en las economías regionales.

Para Orrego, más allá del resultado parlamentario, el debate ya marca un punto de inflexión. “Modernizar el sistema laboral va a darle mayor transparencia y previsibilidad a los tiempos que vienen”, concluyó, dejando en claro que la discusión excede a un gobierno y forma parte de un proceso de transformación más amplio.