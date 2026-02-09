Ante una agenda cargada de demandas y problemas a resolver de manera urgente para el sector vitícola de la provincia, funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación encabezados por el ministro Gustavo Fernández, dialogaron con los representantes de las principales cámaras de este sector productivo que afronta una profunda crisis económica.

Como parte de la agenda de trabajo, el encuentro formal tuvo lugar en la sede del ministerio con la presencia de las autoridades gubernamentales, la Asociación de Viñateros Independientes y la Federación de Viñateros de San Juan.

En la mesa estuvo el ministro Gustavo Fernández junto a los secretarios Miguel Moreno (de Agricultura, Ganadería y Agroindustria), Alfredo Aciar (de Coordinación para el Desarrollo Económico) y el director de Desarrollo Vitivinícola, Juan Carlos Hidalgo quienes hablaron sobre la financiación para levantar la presente cosecha y los precios de la uva que están comenzando a ofrecerse.

Los referentes del sector representados por Juan José Ramos (Viñateros Independientes) y Alfredo Olivera (Federación de Viñateros de San Juan) comentaron que “hay bodegas que no están ofreciendo anticipos y que los precios ofertados son similares a los de la cosecha anterior”, lo cual representa una “situación delicada”.

Desde el Gobierno, se repasaron las líneas de crédito habilitadas en diciembre, que ya están operativas y que comenzaron a efectivizarse tanto a través de la Agencia Calidad San Juan como en el Banco San Juan, junto a otras herramientas para compras de insumos y financiamiento de facturas eléctricas, todo lo cual totaliza unos $11.000 millones a disposición de los productores.

El ministro Fernández informó que, más allá de lo que se ofrece en materia de créditos para la cosecha y acarreo, “por pedido del Gobernador Marcelo Orrego, desde el Ministerio de Producción se sigue analizando complementar estas herramientas con otros instrumentos de financiamiento”. Al tiempo que los funcionarios se comprometieron a realizar gestiones con los industriales del mosto y autoridades nacionales “para que ayuden a mejorar los precios que se ofrecen actualmente”.

Una situación preocupante

En conferencia de prensa, DIARIO HUARPE registró declaraciones del ministro y destacó el rol del estado en el ciclo económico de la vid: “el precio lo fija el mercado y nosotros lo que hacemos es opinar qué es lo que nos parece justo y qué es lo que nos parece que el mercado podría acompañar”, subrayó. A partir de esta premisa, Fernández señaló que: “la cosecha de uvas se divide en tres, hay un tercio de la producción que va a pasas y otro para uva en fresco, que ha tenido buenos precios entre 350 pesos e incluso 400 pesos el valor del kilo de uva para pasa. En el caso de uva en fresco hemos registrado valores en torno a 1.000 pesos el kilo. Es decir, ese sector de pasa y uva en fresco ha funcionado con buenos precios y la cosecha más importante de ese sector está concluyendo. Luego, tenemos el sector del mosto, que hay dos realidades, la realidad del industrial del que concentra y exporta el mosto, que tiene mercado, con un precio sostenido con leves bajas, pero que tiene expectativas positivas de mercado. La mayor parte del mosto se exporta”.

Sin embargo, con el panorama planteado, el ministro comentó que “esas buenas perspectivas de mercado no se están traduciendo en un precio para el productor y ahí es donde nosotros entendemos que el sector del mosto puede hacer un esfuerzo y acompañar con un mejor valor al que se está ofreciendo. Hoy el valor que se ofrece está en torno a los 200 pesos, que es el mismo valor que se pagó el año anterior”.

Y continuó: “en el caso del mosto, lo que vemos hubo una evolución del dólar, donde la devaluación ha sido del orden del 45% a lo largo del año y la inflación ha sido inferior a lo que ha sido la inflación en pesos. Por lo tanto, hay una mejora de competitividad en el sector del mosto que debería acompañar el precio. Unos 200 pesos para que tengamos referencia significan 14 centavos de dólar”, relató el funcionario.

De acuerdo a lo explicado por el ministro, el contexto no es bueno, porque el año pasado se pagaron esos 200 pesos significaban 20 centavos de dólar. “Entendemos que el sector concentrador y exportador de mosto, debe hacer un esfuerzo en pagarle un mejor valor al productor. Indudablemente que la parte más crítica la tenemos en el tercio restante de la producción que va a vinos. Ahí sí tenemos un problema y muchas bodegas con dificultades financieras”, remarcó Fernández.

La coyuntura no es la mejor, tampoco la ideal para el sector del mosto porque, como indicó el ministro, hay varias bodegas que anunciaron que no recibirán más uvas cosechadas. “Hay bodegas que hacen vinos que solamente van a procesar la uva propia o muy poca uva de terceros”. Por eso, Fernández instó a que los industriales que pagan por el mosto, “hagan un esfuerzo, sobre todo, porque las oportunidades que tienen a futuro requieren de sostener al proveedor que es el viñatero”.

En el aspecto del financiamiento, el funcionario informó que la Agencia Calidad San Juan recibió más de 100 productores con solicitudes de crédito. “Esto no ha pasado nunca en la provincia que, a mediados de febrero estemos liquidando préstamos de cosecha y acarreo. Y en el Banco San Juan está ocurriendo lo mismo”, concluyó.

¿Qué sucederá con los aranceles a la exportación?

El ministro Fernández también detalló sobre las gestiones del gobernador Orrego en la Nación sobre la industria del mosto, en el comercio exterior. Esto va vinculado a lo que se anunció hace unos días atrás sobre el acuerdo comercial que aceptó Argentina ante Estados Unidos. “estamos trabajando con las autoridades nacionales con la apertura de mercado vinculado a la industria del mosto y avanzar rápidamente en que el tratado de libre comercio con Estados Unidos pueda incluir a la vitivinicultura y a la olivicultura para eliminarle aranceles. Estados Unidos es un mercado importante para estas dos actividades y la posibilidad del tratado de libre comercio y que en un futuro próximo estas actividades puedan ingresar a Estados Unidos sin pagar aranceles, es una oportunidad que eh es importante para estas actividades”, anunció el funcionario.