La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó este lunes un desafío a la Confederación General del Trabajo (CGT) y convocó a todos los trabajadores a “parar igual” contra la reforma laboral que comenzará a debatirse esta semana en el Congreso. El gremio ratificó una huelga nacional de 24 horas para el miércoles, jornada en la que el proyecto será tratado en el Senado.

El llamado fue realizado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, durante un plenario federal de delegados. Allí cuestionó la decisión de la CGT de no convocar a un paro general y limitar la protesta a una movilización frente al Congreso.

Publicidad

“Tenemos que paralizar todas las actividades”, afirmó Aguiar, quien sostuvo que la medida de fuerza cuenta con respaldo legal. Según explicó, los trabajadores estatales y de distintas ramas del sector privado están amparados por la personería jurídica de las centrales sindicales CTA.

El dirigente remarcó que, ante una reforma laboral que consideró perjudicial para los trabajadores, impedir el ejercicio del derecho de huelga sería un error. La concentración principal fue convocada para el miércoles a partir de las 12 en la intersección de Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo.

Publicidad

En el marco de la protesta, ATE montará más de 22 puntos de visibilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre ellos se encuentran el Congreso, el Obelisco, Plaza de Mayo, el Centro Cultural Kirchner, hospitales, parques y otros espacios públicos estratégicos.

La medida de fuerza comenzará a las 00 horas del miércoles y se extenderá durante toda la jornada. Durante ese período, la Administración Pública Nacional permanecerá paralizada y los trámites se reanudarán una vez finalizado el paro.

Publicidad

En materia de servicios esenciales, el gremio informó que se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención exclusiva de urgencias en centros asistenciales para niños, adolescentes y adultos mayores. También se verán afectados servicios como recolección de residuos, auxiliares de educación, migraciones, controles sanitarios en puertos y aduanas, PAMI, ANSES y organismos de control del transporte, entre otros.

Desde ATE confirmaron además que solo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado, mientras que diversas áreas nacionales, provinciales y municipales reducirán su actividad durante la jornada de protesta.